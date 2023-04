Nenápadný válečník. Kämpf mezi elitou, zapisuje i osobní maxima

Když o českém útočníkovi napsal vážený portál The Athletic, že nemá téměř žádný ofenzivní přínos, mohlo to znít všelijak. Faktem však je, že David Kämpf má přednosti jinde. A právě tyto přednosti ho dostávají mezi ligovou elitu.

Když totiž již zmiňovaný portál sestavoval žebříček patnácti nejlepších defenzivních centrů, David Kämpf se v konkurenci Anžeho Kopitara, Aleksandera Barkova či Jacka Eichela umístil na skvělém třináctém místě.

Už v Chicagu svou pocitovou hrou vynikal, ale poté, co se v létě 2021 přesunul do Toronta, pozvedl svou hru na ještě vyšší úroveň.

V minulé sezóně bylo vidět, že Kämpf je solidní defenzivní centr a specialista na vhazování. Vyhrávání důležitých vhazování v obranném pásmu může být klíčové pro úspěch a Kämpf je v těchto situacích spolehlivý jako málokdo. Stejně tak pokračuje ve stabilní a spolehlivé defenzivní hře.

„Kämpf nemá dopředu téměř co nabídnout, ale je elitní ve svém obranném pásmu a je solidním centrem třetí lajny. Těžké zápasy zvládá o něco lépe než ligový průměr,“ píše autor žebříčku Harman Dayal.

Pro tým jsou takoví hráči neocenitelní. Během jednoho pozápasového rozhovoru ho jeho spoluhráč z lajny Sam Lafferty nazval koněm. Není třeba se bát, nešlo o nic hanlivého. Jde o kompliment, který v sobě skrývá to, že je Kämpf extrémně silný, téměř ho nedostanete od puku.

Chtělo by se říct, že jediným háčkem je jeho ofenziva, ale ani to není úplně pravda. Momentálně má srovnané bodové maximum s minulým ročníkem. Nyní má tři zápasy na to, aby pokořil hranici šestadvaceti bodů.

Mohlo se mu to podařit v posledním zápase proti Montrealu, kdy zkoušel vstřelit gól lakrosovým způsobem.

David Kämpf zkoušel MICHIGAN! Chybělo jen málo a český útočník by zboural hokejový internet! ????@MapleLeafs | #Kampf | #LeafsForever pic.twitter.com/IgahTjeuey — NHL Česko (@NHLcz) April 9, 2023

