Nenápadný vzestup. Prostě hrajeme a vychází to, zní z kabiny Floridy

Mluví se o jiných. Parádní sérii mělo Toronto nebo New York Rangers, o Vancouveru se hovoří neustále. Nicméně skvělé období zažívají i na Floridě. Tým šlape, funguje dopředu i dozadu. Pro Panthers skvělý signál před play off, pro soupeře hrozba.

Florida vyhrála 12 ze 14 zápasů a vyhoupla se, alespoň prozatím, do čela tabulky NHL. Panthers ani v jednom z těchto zápasů nedostali více než dva góly – tato série je nejdelší v NHL v této sezoně – a jsou nyní jedním z pouhých dvou týmů v lize, které inkasují méně než 2,4 gólu na zápas.

Nejsou tak vidět jako před dvěma lety, kdy získali svou první Prezidentskou trofej a zároveň měli průměr více než čtyř gólů na zápas.

Jejich příběh není tak dramatický jako loni, kdy se v posledním týdnu základní části probojovali do play off a poté se probojovali až do finále.

"To, co děláme, prostě funguje," nehledá v tom vědu obránce Brandon Montour.

Do konce základní části zbývá Floridě odehrát ještě 23 zápasů, takže Panthers nechtějí mít pocit, že už výkonnost vrcholí, ale rozhodně hrají stylem, který, jak doufají, budou uplatňovat, až v dubnu začne boj o Stanley Cup.

Poslední měsíc hrají jako tým, kterým chtějí být. V následujících měsících se budou snažit, aby to bylo právě ukázali, že to není jen nahodilá forma.

"Máme tady spoustu opravdu dobrých ofenzivních hráčů, ale nakonec je to obrana, která vyhrává poháry. Všichni v týmu to víme a jsme si toho vědomi, zejména po minulém roce, kdy jsme se tento styl tak trochu učili," řekl Matthew Tkachuk. "Teď už to máme tak nějak zažité. Takhle se hraje a přístup tohoto týmu je na té nejvyšší úrovni."

Rozhodně ale pomáhá i forma jednotlivců. Sam Reinhart zažívá životní sezonu, na kontě má 39 branek a vede bodování týmu. Jen o bod méně, tedy 67, má na kontě zmiňovaný Tkachuk, nenápadnou stálicí je i Carter Verhaeghe (61) a Aleksander Barkov (55).

Share on Google+