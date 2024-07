Nenávidím přípravu. Chce se mi do toho vůbec ještě? Ptá se sám sebe Ovečkin

Nedávno se nechal slyšet, že už Gretzkyho rekord mohl mít, kdyby… Nešťastný datum narození a výluka nezpůsobily, že vstoupil do ligy coby dvacetiletý. Dost možný má pravdu. Přišel minimálně o 60-80 gólů. Kontroverze ovšem budí nejen výroky.

Fanouškům se asi moc nelíbily ani z dovolené, které odhalily pořádné břicho. Na internetu není problém najít Ovečkinovy momentky s nejrůznějšími sladkostmi a na jeho figuře se to podepisuje. Přestože manželka ihned přispěchala s (nejspíš staršími) obrázky, které měly doložit, že to s Oviem není tak zlé, leckomu došlo, proč působí na ledě čím dál pomaleji.

V rozhovoru s ruským bloggerem Amirem Sardarovem se před pár dny rozpovídal i o dalších tématech. Třeba, že by už dávno skončil, kdyby ho hokej pořád nebavil. Údajně bez ohledu na to, jak daleko je od Gretzkyho rekordu. Hokej miluje, příprava na sezónu ho ale pořádně prudí.

„Nejhorší je to po prázdninách,“ svěřil se. „Zahrajete si volejbal, zajděte do tělocvičny jen tak pro zábavu. A jakmile skončí léto, musíte běhat, zvedat váhy, hubnout… Pak si pomyslíte: Potřebuju to vůbec ještě? Mám přeci všechno. Mám všeho dost…“

„Po třech, čtyřech dnech utrpení se ale dostanete do určité rutiny a uvědomíte si, že tu práci pořád milujete. Kdybych to neměl rád, dávno bych skončil,“ ujišťuje.

Už v průběhu léta dal Ovečkin v jiném rozhovoru najevo, jak nesnáší přípravu. Bez obalu, čím větší nadváhu během nicnedělání vybuduje, tím těží je pak návrat k tréninku, pochopitelně. Řada hokejistů se v létě neumí ovládnout a nakyne jen proto, že nechtějí přizpůsobit příjem sníženému výdeji. S každým rokem po třicítce se pak kila hůř a hůř shazují.

„Nesnáším přípravu. Fakt ji nenávidím,“ říká Ovečkin. „Nemám rád samotné tréninky. Užijete si léto, všechno je fajn a trenér vám řekne: ‚Tak Sašo, od zítra trénink. Pak odpočinek. Pak další trénink.‘“

„Vlastně bych už s hokejem nejradši praštil…“ špitnul spíš žertem.

Ovečkin vstoupí na podzim do své dvacáté sezóny v NHL, z kontraktu mu zbývají dva roky. Do Gretzkyho gólového maxima mu schází 41 přesných tref. Pomalu začíná myslet na život po skončení kariéry. V rozhovoru se Sardarovem naznačil, že se rozhodně míní vrátit do Ruska.

Má tam spoustu přátel i příbuzné, jeho manželka taky. V moskevské oblasti prý mu staví nový dům. Odmítl myšlenku, že by se chtěl stát ministrem sportu. Není na to připravený.

Po hokeji se mu jednou bude stýskat. Jako kluk snil o NHL, prý radši o Kanadě než Americe. Nyní považuje Washington za svůj druhý domov.

„Každého tam mám rád, ale doma je doma,“ vzkázal zarytý ruský patriot.

Share on Google+