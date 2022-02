Není kam se schovávat. Nastal čas dojít na vrchol, říká floridský útočník Huberdeau

Florida Panthers působí na mapě kanadsko-americké NHL od sezony 1993/1994. Jen v jednom případě se jí podařilo přejít mezi osm nejlepších týmů play-off a hned z toho byla na jaře roku 1996 účast ve finále. V loňském ročníku Panteři předváděli výborný hokej, jenže v 1. kole bojů o Stanley Cup narazili na Tampu a nakonec se museli poroučet. Ofenzivní esa Floridy připouštějí, že teď přišel ten správný čas.

Žádná velkohubá prohlášení to nejsou. Hokejisté Floridy na to mají svaté právo, poněvadž se s Coloradem, Tampou a Pittsburghem momentálně bijí o čelní příčky celé NHL. „Máme za sebou několik nepříliš povedených sezon. Nastal čas, abychom všem ukázali, že máme na to dojít na vrchol. Jsme daleko vyzrálejší než před lety,“ hlásí forvard Jonathan Huberdeau.

Tento muž má obrovský podíl na spanilé jízdě Panthers. Na čele produktivity soutěže prohání edmontonské hvězdy Connora McDavida s Leonem Draisaitlem. Individuální trofeje jej ale nezajímají. Osmadvacetiletý Kanaďan chce týmový úspěch. „Druhá polovina sezony bude ta nejzábavnější, ale zároveň těžší a těžší. Nyní tak úplně nezáleží, jestli do play-off půjdeme z prvního nebo osmého místa. Stanley Cup má šanci vyhrát každý, kdo se do vyřazovacích bojů dostane,“ doplňuje.

Své možnosti Florida prokázala už před rokem, kdy ve zkrácené základní části, jež čítala 56 utkání, nasbírala 79 bodů. Měla tak trochu smůlu, že už v 1. kole narazila na Tampu, která nakonec nejcennější hokejový pohár světa obhájila. „Odehráli jsme dobré zápasy. Myslím si, že jsme se mohli dostat dále, ale Tampa ukázala, jak zkušený a silný tým je,“ povzdechl si elitní centr Aleksander Barkov.

Vše špatné ale může být pro něco dobré. Rodák z Tampere doufá, že se jeho tým poučil: „Musíme dělat maličkosti správně, protože v play-off rozhodují opravdu jen detaily.“

Florida už několikrát v této sezoně ukázala svou sílu naplno. 6. listopadu vedla po první třetině nad Carolinou o čtyři branky, to stejné se jí povedlo i o pár dnů později proti Islanders. Devět branek nastřílela Tampě a Columbusu, a kupříkladu s Washingtonem dokázala obrátit ve třetí třetině nepříznivý stav 1:4.

To opravdu není náhoda. Jakmile se floridská mašina rozjede, je velmi složité ji zastavovat. Někdy se zdá, že především v ofenzívě nemá hranice.

„Vzpomínám si na své působení v Pittsburghu, kde jsme často dokázali dotahovat už zdánlivě prohrané zápasy. Z mužstva byla cítit síla, což nyní vnímám i na Floridě. Víme, čeho jsme schopní, když hrajeme svůj nejlepší hokej,“ říká druhý nejstarší hráč týmu Patric Hörnqvist.

A právě ten úplně nejstarší, Joe Thornton, by velice rád na úplném sklonku kariéry pozvedl svůj první Stanley Cup. Povede se mu to? Jeho celek má k tomu našlápnuto dobře.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+