Není kam spěchat, říká GM Canucks o vyjednávání s Petterssonem

Kosatky z Vancouveru už začaly intenzivně řešit, jak to bude v budoucnosti vypadat s útočníkem Eliasem Petterssonem. Švédovi končí po příštím ročníku tříletá smlouva, po které může být chráněným volným hráčem s možností arbitráže.

Zkraje června naznačil Petterssonův agent J. P. Barry, že první vyjednávání ohledně dalšího kontraktu očekávají v průběhu léta. „Elias o tom přemýšlí, má to v hlavě. Myslím, že k tomu dojde, v létě si na to pořádně sedneme. Asi bude řeč o dlouhodobé smlouvě. Alespoň takový je teď plán,“ promluvil agent.

Pettersson je klíčovým hráčem pro Canucks. V uplynulém ročníku zářil a zapsal si osobní maxima v gólech, asistencích i bodech. Celku z Kanady to však příliš nepomohlo, jelikož vancouverský celek byl od postupu do vyřazovacích bojů poměrně vzdálen.

Čtyřiadvacetiletého útočníka čeká v příštím roce poslední rok z tříletého kontraktu, díky kterému si vydělává 7,35 milionů dolarů ročně. Je jasné, že vyjednávání o další smlouvě budou pro Eliase i samotné Canucks hodně důležitá.

„Pokud jde o Eliase, sedneme si, až přijde ten správný čas. Pravidelně jsme v kontaktu, což je moje práce, jsem zodpovědný za komunikaci s hráči a jejich okolím. Myslím si, že Elias je pro tento tým špičkovým hráčem a jeho výkony v uplynulé sezóně ho řadí mezi 10 nebo 15 nejlepších hráčů v lize,“ sdělil generální manažer Kosatek Patrik Allvin.

Elias Pettersson je pátou volbou z draftu 2017, premiéru v NHL si odbyl v roce 2018 a rok od roku podává lepší a lepší výkony.

„Má před sebou skvělou budoucnost. Chci, aby byl součástí této organizace i nadále, a těším se, že s ním budu pokračovat v jednání. Dobré je, že není kam spěchat. Stále máme jeho práva na další dva roky, takže uvidíme, co bude dál,“ svěřil se Allvin.

Ve Vancouveru minulý týden vyplatili ze smlouvy obránce Olivera Ekmana-Larssona, což by mohlo pomoci i k většímu prostoru pod platovým stropem třeba právě pro Petterssona. „Určitě to bylo těžké rozhodnutí. Nejsem velkým příznivcem vyplácení hráčů ze smluv, ale v tomto konkrétním případě jsme cítili, že je to příliš dobrá příležitost na to, abychom ji odmítli,“ poznamenal Allvin. „Mým cílem není jen vytvořit prostor pod platovým stropem, naším cílem je zlepšit náš hokejový tým. Vytvoření většího prostoru nám rozhodně dává šanci zlepšit náš tým tím, můžeme být více flexibilní.“

Ještě před samotným vyjednáváním však čeká všechny manažery v NHL mnoho akce. Koncem měsíce je na programu vstupní draft, první červencový den se otevře trh s volnými hráči.

Share on Google+