Není Makar jako Makar! Dočkáme se bratrské dvojice v barvách Avs?

V šatně Colorada Avalanche visí dres s nápisem Makar. Jeden z nejlepších beků planety, dvojnásobný držitel Norris Trophy, juniorský mistr světa a vítěz Stanley Cupu. Už roky neoddiskutovatelný pilíř týmu. Ale co když bude potřeba přidat písmeno?

„Snad si brácha bude muset přišít na záda to ‘C’,“ usmívá se Taylor Makar, mladší sourozenec slavnějšího Calea, zatím stále na hraně NHL. „Aby se to nepletlo.“ Věta zní jako vtip, ale čím dál míň.

Taylor je momentálně na kempu Avalanche. Zatím se kvůli zranění nezapojil do bruslení, ale kolem něj to začíná žít. Po sezoně, v níž v dresu University of Maine nasázel 18 gólů, podepsal vstupní smlouvu a zapsal první zápasy za farmu Colorado Eagles. Cíl? Jednoduchý. Dostat se za bráchou do hlavního týmu a přepsat klubové soupisky.

Makarovi vyrůstali v Calgary. Cale je o víc než dva roky starší, Taylor vždycky ten menší, dotahující se. Nikdy spolu pořádně nehráli, věkový rozdíl to nedovolil. Teď se ta možnost znovu otevírá a oba ví, jak výjimečný by to byl moment. „Trénujeme spolu, děláme prakticky všechno společně,“ říká Taylor. „A taky od něj spoustu věcí odkoukám. Jsem za to vděčný.“

Na ledě, ale i v obyčejném životě byli vždycky soutěživí. Karty, basketbal, videohry, ping-pong, cokoliv. Taylor tvrdí, že má navrch skoro všude kromě golfu. Cale oponuje, že mladší brácha dost často ohýbá pravidla. „Po zápase se mnou většinou přišla nějaká rána nebo podraz,“ směje se Cale. „Ale to k tomu patřilo. Naučilo nás to bojovat. A přenáší se to i do dneška.“

Letos v létě ale byla role obrácená. Když Cale získal svou druhou Norris Trophy, byla to právě rodina, kdo pro něj připravil tajnou oslavu a Taylor stál v jejím čele. Všechno to začalo nenápadně: golfový výlet. Jenže při jedné zastávce je na hřišti čekali kamarádi a blízcí. „Bylo to fakt skvělé. Cale byl překvapený a potěšený,“ popisuje Taylor. „Moc si toho vážil.“

Taylor ale dobře ví, že místo u Avalanche si musí vybojovat. Vepředu je našlapaná sestava, tým znovu cílí vysoko. „Jasně, že to nebude jednoduché. Ale o to víc makám,“ říká. „Snažím se nasávat každou zkušenost. Cale mi vždycky říká: Hlavně buď svůj. A to si držím.“

Jestli se někdy skutečně postaví vedle sebe na střídačku NHL, vznikne tím něco výjimečného. Možná se zapíší po bok bratří Hughesových nebo Staalových. Možná budou první bratrskou dvojicí v historii Avalanche, která nastoupí do zápasu. Anebo prostě jen dva kluci z Calgary, kteří to společně dotáhli, kam si jako malí přáli.

