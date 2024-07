Není nač čekat. Osmnáctiletý Levšunov podepsal vstupní kontrakt a na univerzitu zpátky nechce

Počtvrté v historii se Bělorusko dočkalo toho, že některý z hráčů této země byl zvolen v prvním kole draftu. Osmnáctiletý Arťom Levšunov se dokonce stal nejvýše draftovaným hráčem z Běloruska. Na druhém místě si jej zvolilo Chicago, se kterým po vývojovém kempu podepsal tříletý vstupní kontrakt. Informace hovoří o tom, že na univerzitu do NCAA se už vrátit nehodlá.

Levšunov přicestoval do zámoří v roce 2022. Jednu sezonu odehrál v USHL, načež se vydal na univerzitu do Michiganu, kde odehrál rok v NCAA za Michiganskou státní. Jako obránce byl velmi produktivní a ve 38 zápasech zaznamenal 9 branek a 26 asistencí. Mohl být a měl být jednou z hlavních opor týmu i v příštím ročníku.

K tomu ale s největší pravděpodobností nedojde. Levšunov by totiž chtěl, stejně jako Macklin Celebrini, přejít k hokeji dospělých. Ostatně, v říjnu mu bude devatenáct let a má pocit, že je na profesionální hokej už dost zralý.

A tak zatímco trojka draftu Beckett Sennecke sice podepsal vstupní kontrakt s Anaheimem, ale počítá se, že příští sezonu ještě odehraje za Oshawu v OHL, Levšunův vstupní kontrakt má být přímou vstupenkou do dresu Chicaga Blackhawks, případně do Rockfordu v AHL, kde by si mohl zvykat na dospělý profi hokej, než dostane místo v NHL. DO NCAA by se v každém případě vracet neměl.

„Podepsání smlouvy s Arťomem nám dává možnost pokračovat v jeho rozvoji a udělat další krok k profesionálnímu hokeji,“ řekl generální manažer Blackhawks Kyle Davidson. „Je to silný obousměrný obránce, který má všechny předpoklady stát se špičkovým hráčem v NHL, a my se těšíme, že bude pokračovat ve svém růstu na profesionální úrovni,“ dal rovněž najevo, že se třetí nejmladší hráč Michiganu z uplynulé sezony do NCAA nevrátí.

Levšunov podepsal tříletý kontrakt se základním platem včetně podpisového bonusu ve výši 975 tisíc dolarů. Pokud bude hrát v AHL, bude pobírat 85 tisíc dolarů. Pokud bude hrát v NHL, může si na výkonnostních bonusech vydělat každý rok až 3,5 milionu dolarů.

