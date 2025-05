Není Nylander jako Nylander. Chyba v zápisu málem vyřadila Williama

Toronto bylo jen pár minut od nechtěného trapasu. Kdyby si rozhodčí nevšiml administrativní chyby na oficiálním zápise, William Nylander by mohl sledovat klíčové šesté utkání z tribuny – a to zrovna na své narozeniny.

Na soupisku byl totiž omylem zapsán jeho bratr Alex, a to dokonce i s číslem 92. William, čerstvě devětadvacetiletý, se tak málem nevešel do sestavy jen kvůli přepisové chybě.

Naštěstí si jeden z rozhodčích všiml nesrovnalosti ještě před úvodním vhazováním – a v souladu s pravidlem 5.1 NHL mohl být zápis opraven bez následků. Pravidlo stanovuje, že pokud si rozhodčí všimne chyby ještě před začátkem zápasu, tým ji může opravit a hráč nastoupit.

Mělo to ale blízko k malé katastrofě. Kdyby se na chybu přišlo až po úvodním buly, platilo by přísnější pravidlo 5.2 – a Nylander by musel z utkání okamžitě pryč, bez možnosti náhrady.

Toronto se tak vyhnulo velmi nepříjemné situaci – a slavilo dvojnásobně. Nylander totiž nejen že nastoupil, ale zapsal asistenci u první branky a hned 43 sekund po začátku druhé třetiny sám skóroval a výraznou měrou pomohl k postupu.

„Naštěstí to někdo zachytil,“ řekl Nylander, který se o tom dozvěděl. „Jsme samozřejmě rádi, že jsme ve druhém kole. Teď se ale soustředíme na Floridu."

Na své narozeniny tak přidal už osmý bod v sérii – dvě branky a šest asistencí – a ukázal, že jeho forma v play-off neklesá. V základní části navíc pokořil osobní rekord s 45 góly ve 82 zápasech.

