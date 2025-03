Neodpustitelný propadák! Carolina schytává kritiku za fiasko s Rantanenem, právem?

Vypadalo to jako sen. Hurikáni v lednu získali Mikko Rantanena, borce, co dvakrát pokořil stobodovou hranici, frajera s pověstí jednoho z top křídel NHL. Jenže vše se proměnilo v noční můru, když v Carolině zjistili, že hvězdný Fin nepřekypuje ochotou podepsat dlouhodobou smlouvu. Co s tím?

Loňský scénář s Jakem Guentzelem nikdo opakovat nechtěl.

Bylo rozhodnuto, Rantanen se bude pakovat. Ke trejdu skutečně došlo, a to, pokud se budeme bavit o něm separátně, ve vzduchoprázdnu, vcelku zdařilému.

Jenže nic víc už generální manažer Eric Tulsky nesvedl, a tak je třeba zámořským serverem The Score zostra pranýřován. A těžko to rozporovat.

Vždyť Canes chtěli hrát o Stanley Cup, konečně dosáhnout na vrchol, po kterém pokukují již několik sezon. Ostatně to byl důvod, proč přivedli Rantanena s Taylorem Hallem.

Kvůli Seveřanově extratřídě byli ochotni pustit Martina Nečase, který je do té doby - bavíme se pouze o této sezoně - táhl a ve značné porci mačů byl jejich klíčovým mužem.

Když Tulsky zjistil, že Rantanen byl byl jen obrovsky drahým, co se týče obětované protihodnoty, žoldákem, snažil se vše zachránit.

Když slyšel Nečas, že se šutér číslo 96 bude nejspíš opět stěhovat, prohodil: "Asi měla Carolina vědět předem, jestli tam bude Rantanen chtít podepsat."

Bingo.

Nepochybně to nejlíp ze všech ví Tulsky sám. Člověk označovaný za génia na vědeckém poli. A kreativní, leč nezkušený manažer.

Svůj intelekt ukázal třeba při tvorbě kontraktů s odloženou výplatou. Absenci empirie pak při celé "sáze Rantanen". Nejprve když netušil, zda se šampion z roku 2022 má zájem dohodnout.

A poté nezvládnutým načasováním výměny s Dallasem.

Stars nechal s Rantanenem licitovat o osmiletém paktu tak dlouho, dokud nebyly obě strany spokojené. Pak získal velmi solidní odstupné (Logana Stankovena a hodnotné draftové výběry).

Jenže už mu nezbyl čas na to, aby ochránil klubové ambice.

Za drafty nepřivedl nikoho, kdo by pomohl zalepit díru v ofenzívě, kde najednou chybí Nečasovy i Rantanenovy body.

Nelehko se vyvrací hodnocení, na kterém se shoduje vícero severoamerických zdrojů. Udělat Tulsky výměnu s Dallasem, kdyby se Carolina ocitala ve fázi přestavby či budování, byl by to majstrštyk.

Jenže on posílil konkurenta v boji o Stanley Cup, Hvězdy jsou teď patrně největším favoritem. Hurikáni přitom o stejnou trofej také moc stojí.

Tulsky je ale svým konáním při přestupové uzávěrce k vytouženému poháru nepřiblížil. Naopak. A proto je terčem jedovatých poznámek o nováčkovské lekci, neodpustitelném propadáku a podobně.

Možná by ale bylo fér, kdyby si v Raleighu přiznali, že k absolutní špičce nepatří a že nejspíš přišla chvíle kádr přebudovat. Ne od základů přestavět, ale dát mu přesvědčivější tvář pro příští sezony.

Huricanes stále mají na čem stavět, ale ty nejnabitější celky NHL jsou momentálně někde jinde.

Touto optikou má Tulsky pro blízkou budoucnost nabito, Nečase, respektive Rantanena pro takový účel zobchodoval více než dobře.

A jak se na "ságu Rantanen" díváte vy?

