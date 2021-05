Neplánovaná čára přes rozpočet. Jones plánuje odejít

Tak s tímhle v Columbusu nepočítali. Když se z New Yorku do organizace Blue Jackets vrátil John Davidson, bylo avizováno, že tým nečeká úplná přestavba, ale pouze jakési oživení. Vedení však nepočítalo s tím, že budoucí plány rozhází hvězdný obránce Seth Jones. Ten měl činovníky klubu oznámit s tím, že po následující sezoně odejde.

Šestadvacetiletý bek v příští sezoně vstoupí do posledního roku svého kontraktu na 5,4 milionů ročně. Je však otázkou, v jakém dresu to bude.

Podle novináře Elliotte Friedmana se Jones nechce pouštět do jednání o prodloužení smlouvy a příští léto chce okusit atmosféru trhu s volnými hráči.

„Jestli Seth nebude chtít podepsat, nic s tím nenaděláme,“ pokrčil rameny Davidson. „Má na to právo. Byli bychom velice rádi, kdybychom ho tu ještě dlouho měli. Jestli se však rozhodne jinak, budeme se podle toho muset zařídit. V klubu chceme hráče, kteří tu chtějí být.“

Ještě před Davidsonovým návratem se nechal generální manažer organizace Jarmo Kekalainen slyšet, že podpis Jonese je jednou z priorit. Obeznámil s tím i obránce.

„Taková situace se vyskytne jednou za život,“ popisoval Jones své přemýšlení o bytí či nebytí na trhu. „Musím si pořádně promyslet, co vlastně chci. Určitě se nerozhodnu hned teď. Mám tu smlouvu ještě na rok, takže zatím plánuji tady tu sezonu zůstat.“

Columbus tak musí řešit starý známý problém. Hvězdní hráči jednoduše nechtějí v Ohiu hrát. Stačí si vzpomenout na to, jak trable v jednáních o nové smlouvě vyústily ve výměny Joshe Andersona nebo Pierre-Luca Duboise. Dlouhodobé kontrakty odmítli podepsat také ruští parťáci Artěmij Panarin a Sergej Bobrovskij nebo slavná posila před play off Matt Duchene.

Aby toho nebylo málo, tak za rok končí kromě Jonesovy smlouvy i pakty s Maxem Domim, Jackem Rosolovicem či oběma brankáři.

Situace Setha Jonese je však pro Blue Jackets první na seznamu.

„Budeme v klidu, ať už to dopadne jakkoliv,“ dodal Davidson. „Pokud Seth zůstane, budeme nadšení. Pokud ne, uděláme všechno pro to, abychom náš tým vylepšili. To je celé.“

