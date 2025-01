Nepopulární destinace? Jak pro koho, Zucker z Buffala odejít nechce

O tom, že Buffalo není v NHL pro hokejisty zrovna populární destinací, toho bylo řečeno mnoho. Neplatí to však pro každého. Třiatřicetiletý Jason Zucker by naopak rád svou další budoucnost se Sabres spojil. O to větší záhadou je, proč generální manažer Kevyn Adams stále s žádnou dohodou o prodloužení kontraktu nepřišel.

Sehnat posily není pro Adamse vůbec jednoduché. Jak sám řekl, Buffalo není zrovna vyhledávanou destinací. Když pomineme trochu prapodivné prohlášení, že v Buffalu nejsou palmy, tak hlavním problémem je, že město samotné není moc atraktivní a především jsou v něm vysoké daně, což řadu hokejistů odrazuje.

Podepsat tak zajímavou posilu na trhu s volnými hráči bývá dost těžký úkol. Stejně jako získat dobrou posilu skrz výměnu, protože Buffalo údajně bývá u většiny hokejistů mezi organizacemi, do kterých nesmí být vyměněni, pokud tedy mají takovou klauzuli ve smlouvě. A i to je důvod, proč Sabres od roku 2011 stále čekají na postup do play-off.

Postavit vítězný kádr zkrátka není jednoduché. Velké naděje se tak vkládají mezi mladé hráče, na které má Buffalo práva. Aby tito hráči rostli, jednoznačně k sobě ale potřebují kvalitní zkušené borce. Jako je například Jason Zucker.

Zucker v NHL odehrál řadu let v Minnesotě, působil také v Pittsburghu, Arizoně a Nashvillu. Před touto sezonou se na trhu s volnými hráči upsal Buffalu a svého rozhodnutí nelituje. Okamžitě se zařadil mezi nejproduktivnější hokejisty týmu. Ve 44 zápasech zaznamenal 15 branek, přidal 18 asistencí a produktivnější je o pouhé dva body pouze Tage Thompson. A to je v podprůměrně hrajícím Buffalu skutečně výborná bilance.

Dá se říct, že Zucker by si na trhu s volnými hráči mohl vybírat, kde bude v dalších sezonách hrát. Teoreticky má totiž našlápnuto k tomu, aby překonal svou životní sezonu 2017/18, kdy v 82 zápasech zaznamenal 33 branek a 31 asistencí. Jenže ne - Zucker, jemuž skončí po této sezoně smlouva na pět milionů, kterou uzavřel na začátku července 2024, chce v Buffalu zůstat.

O to větším překvapením je, že stále nemá na stole prodloužení smlouvy, byť patří k nejlepším v týmu a dává najevo, že chce zůstat. Vždyť právě takové hráče Sabres potřebují, aby v mladém týmu tvrdili muziku a přinášeli potřebné zkušenosti, díky nimž právě mladí mohou hokejově růst.

„Rád bych tu zůstal,“ uvedl Zucker v rozhovoru s Matthewem Fairburnem z The Athletic. Nejde však jen o to, že by chtěl prodloužit s týmem smlouvu. Především nechce být ani vyměněn do týmu, který má třeba reálnou šanci uhrát zajímavý výsledek v play-off. Natolik mu město bez palem a s vysokými daněmi přirostlo k srdci.

„V tuto chvíli to ale nemohu ovlivnit. Pro mě osobně je to ovšem něco, co by mě velmi zajímalo. Pokud to přijde, můžeme se o tom pobavit,“ řekl k touze po jednání o nové smlouvě.

„Dokud mi neřeknou jinak nebo nezjistím něco jiného, jsem tady, kde chci být, a budu této organizaci pomáhat, jak jen budu moci,“ pokračoval Zucker. „To je moje nastavení mysli a udělám všechno, co pro ty kluky můžu. Pokud se (generální manažer Kevyn Adams) rozhodne tento směr změnit, je to mimo moji kontrolu. Ale dokud k tomu nedojde, jsem tomu tady plně odevzdán a chci tu i nadále být.“

V zámoří se na základě tohoto rozhovoru začíná spekulovat, že dřívější slova Adamse o nepopulárnosti Buffala jsou jen výmluvy, jak zakrýt neschopnost generálního manažera a celkově vedení, aby byl tým adekvátně posílen. Pro fanoušky Sabres jsou totiž slova Zuckera důkazem, že by se zajisté mohly lovit i významnější posily, které by čekání na play-off ukončily. Pokud by na křesle generálního manažera seděl někdo opravdu schopný.

