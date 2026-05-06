Nepopulární názor? Crosby dává lekci kritikům, kteří MS považují za béčkový turnaj

17. května 14:00David Zlomek
Sidney Crosby znovu potvrdil, proč je považován za absolutního ambasadora a dokonalý vzor světového hokeje. Za sebou má přitom mimořádně náročné měsíce, zatímco většina unavených veteránů by v jeho věku volila zasloužený odpočinek, kapitán Penguins sbalil výstroj a stejně jako loni přiletěl pomoci Kanadě na mistrovství světa.
Svým přístupem tak rázně umlčuje všechny kritiky, kteří světový šampionát v letech, kdy se hrají olympiády či Světový pohár, označují za druhořadý turnaj.
„Já už nebudu mladší, takže rád využiju každou šanci hrát ještě v dresu Kanady. Znamená to pro mě hodně. Mistrovství světa je pro mě stále prestiž,“ prohlásil Crosby otevřeně po úvodní výhře 5:3 nad Švédskem.
Jeho velikost se však neprojevuje pouze v ochotě reprezentovat, ale také v obrovské pokoře, kterou ukázal uvnitř kabiny. Přestože je dlouholetým vůdcem národního týmu, na tomto šampionátu nosí na dresu pouze asistentské „áčko“, protože kapitánské „céčko“ dostal mladíček Macklin Celebrini.
„Předtím, než jsem se rozhodl přijít, viděl jsem, že Macklina jmenovali kapitánem. Přemýšlel jsem nad tím, když jsem poprvé dostal céčko na dres já, bylo mi tehdy devatenáct nebo dvacet let. Věděl jsem, co to pro mě znamenalo a jak důležité to bylo pro něj,“ popsal Crosby své uvažování
Mladé hvězdě, která má za sebou první stobodovou sezonu v NHL, hodlá maximálně pomoci. „Jsem za něj rád. Myslím si, že se bude zlepšovat a bude dlouho kapitánem. Velmi rád mu pomůžu. Respektuji to. Je výborný lídr už v mladém věku a snaží se jít příkladem.“