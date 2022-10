Neporažení Medvědi míří do hlavního města Kanady, rozjetí Letci zkusí zaskočit vicemistra

NHL pokračuje dalšími osmi zápasy. Podruhé během 24 hodin míří do akce Boston, který se přesunul do Ottawy k utkání proti místním Senátorům. Ne úplně ideální rozjezd sezóny prožívá Tampa, tu doma čeká dvěma vítězstvími nabuzená Philadelphia.

Středeční program začíná čtyřmi zápasy, jejichž úvodní buly rozhodčí vhodí krátce po jedné hodině ranní.

Druhé utkání ve dvou dnech odehrají bostonští Medvědi, kteří jsou posíleni skalpem Floridy a zapsali tak vítězství i ve třetím střetnutí v nové sezóně. Jejich dnešním soupeřem jsou Senátoři z Ottawy, ti naopak na první body čekají.

Na Floridu míří Letci, kde se střetnou s Tampou Bay. Philadelphia zatím příjemně překvapuje, porazila New Jersey i Vancouver a na prvního přemožitele stále čeká. Nicméně favoritem nebude. Blesky se potřebují vzpamatovat z debaklu s Pittsburghem, dnes k tomu mají ideální příležitost.

New Jersey vyhlíží lepší časy, avšak začátek sezóny tomuto celku zatím nevychází. Prohrál s Flyers i Red Wings, byť soupeře v obou utkáních výrazně přestřílel. Soupeřem je Anaheim, který už má na kontě vítězství nad Seattlem. Ďáblové budou plnit roli favorita, důležitým prvkem úspěchu bude efektivita.

Sezónu nerozjel vůbec dobře ani Columbus. Modrokabátníci sehráli tři zápasy a ve všech prohráli výrazně o tři branky. V Nationwide Areně se představí Vancouver, jenž také čeká na první body. Je tedy jisté, že jedno z mužstev sérii porážek ukončí.

Vysokou výhrou 7:1 nad Anaheimem nastoupí do utkání se San Jose nabuzení hokejisté newyorských Islanders. Ostrované neberou nic jiného než vítězství, vždyť Žraloci disponují čtyřmi porážkami v řadě, když po nezdarech v Praze a Ostravě se zatím nechytili ani za mořem.

Výbornou podívanou slibuje klání mezi Calgary a Vegas. V jejich měřeních sil pravidelně padá hodně gólů, problém s produktivitou není příliš obvyklým jevem. Plameny chtějí navázat na úspěch v derby o Albertu, ovšem nečeká je nic jednoduchého, Rytíři totiž letos ještě neprohráli.

Do akce se zapojí i Olejáři z Edmontonu. Parta okolo fenomenálního Connora McDavida má na kontě výhru a prohru. Do Kanady míří Šavle z Buffala, jež disponují stejnou bilancí. Přesto o favoritovi není třeba dlouho debatovat, nezdar domácích by byl překvapením.

Středeční program uzavře souboj mezi Nashvillem a Los Angeles. Predátoři po povedeném dvojutkání v Česku se San Jose za mořem naopak dvakrát padli s rozjetým Dallasem. Znovu najet na vítěznou vlnu zkusí proti Králům Los Angeles, kteří mají náročný zápas v nohách, v úterních ranních hodinách pokořili Detroit až po prodloužení.

Share on Google+