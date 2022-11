Nepříjemná komplikace! Palát musel na operaci

Když jsme před pár dny psali o absenci Ondřeje Paláta, ještě se nevědělo, jak vážné to bude. Jak ale ukázal čas, žádné lehké zranění to nebylo. Potíže s třísly musel český útočník řešit operací. Zatím se neví, jak dlouho bude chybět.

Přitom to vypadalo tak dobře! Palát v létě podepsal s New Jersey velkou smlouvu a měl se stát klíčovou složkou v procesu předělu z přestavby do vyhrávajícího týmu.

Ze začátku se sice sžíval s prostředím, pak se ale zvedl – a s ním i celé New Jersey. Než ho vyřadilo zranění, vstřelil tři branky v šesti zápasech a na ledě byl cítit.

„Budeme se s tím muset vypořádat jako doposud, kdy také chyběl, ale bez operace,“ řekl k situaci trenér Devils Lindy Ruff. „Mladí kluci zapadli dobře. I když je Ondřej zraněný, bude se kolem týmu motat. Jeho zkušenosti a lídrovství jsou pro tým neocenitelné. Kluci na něj dají.“

Návrat by se měl počítat v rámci týdnů. Do té doby musejí Devils najít náhradu. Výměna by byla hodně unáhlená, spíš se vytáhne nahoru někdo z farmy.

„Nešťastná zpráva, ale na druhou stranu se tím otevírá místo pro nové kluky,“ dodává kapitán Nico Hischier. „Jsme jeden tým, takže to, že je zraněný, neznamená, že je mimo. Pořád se na nás dívá, píše nám, je prostě součást party. Všichni za něj na ledě budeme bojovat, přejeme mu brzké uzdravení.“

Třísla dlouhodobě trápí například Petra Mrázka, nicméně v posledních dnech se v NHL obecně roztrhl pytel se zraněními.

Kupříkladu mladému obránci Jamiemu Drysdaleovi dle všeho skončila sezona, klíčový bek Chicaga Seth Jones vypadl na minimálně tři týdny, po sezoně má Connor Brown z Washingtonu, dlouho si nezahraje ani dvojice Letců Sean Couturier a James van Riemsdyk.

