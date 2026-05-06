Nepříjemná rána pro Vegas. Klíčový centr dle všeho dohrál

13. června 13:35David Zlomek
Vegas Golden Knights se ocitli na pokraji vyřazení a v té nejméně vhodné chvíli navíc ztratili jeden ze svých klíčových pilířů. Zkušený centr William Karlsson nedohrál páté finále Stanley Cupu proti Carolině a jeho start ve zbytku série je prakticky vyloučen. Švédský útočník se zranil po tvrdém hitu obránce Seana Walkera, po kterém zamířil na střídačku s bolestivou grimasou, šlo o oblast levé ruky a ramene. Následně opustil arénu a byl převezen do místní nemocnice na vyšetření.
„Je to pro nás strašně důležitý hráč, hraje uprostřed ledu, nastupuje na oslabení i přesilovky, je to zkrátka rozený vítěz. Ale pravděpodobně už s námi v této sérii nebude. Musíme najít způsob, jak tu díru zaplnit, a to ne jedním mužem, ale jako celý tým,“ přiznal trenér John Tortorella.
Ztráta elitního centra je pro Vegas o to bolestivější, že Karlsson v letošní sezoně kvůli zranění dolní části těla a následné operaci vynechal dlouhých šest měsíců. V základní části stihl odehrát jen čtrnáct zápasů, ale jeho návrat na začátku druhého kola play-off změnil úplně všechno. Nasbíral skvělých deset bodů v patnácti duelech a vytvořil elitní formaci s Mitchem Marnerem a Brettem Howdenem, která soupeře přestřílela v poměru 11:3.
Jak moc bude chybět v kabině i na ledě, potvrdil i hvězdný Jack Eichel. „Znamená to pro nás strašně moc. Je to hráč světové třídy, který hraje ve všech situacích. Je extrémně spolehlivý ve vlastním pásmu a vytváří spoustu šancí v ofenzívě. Je to těžké, když ztratíte někoho, kdo je pro náš tým tak cenný a hraje tak dobře. Teď ale prostě musí zabrat všichni ostatní,“ burcuje Eichel.
Tortorella teď stojí před složitým úkolem, jak útočné řady před kritickou nedělí přeskládat. Jako nejpravděpodobnější varianta se jeví povýšení českého útočníka Tomáše Hertla do elitní šestky. Zkušený reprezentant prožil sice vlažnější rok, ale v play-off se stal nečekaným trumfem týmu, když ve 21 zápasech posbíral skvělých 14 bodů, a jeho dravý styl by mohl elitním formacím dodat potřebný důraz. Do sestavy by se v takovém případě zřejmě vrátil křídelník Brandon Saad, který už v play-off úspěšně zaskakoval za Marka Stonea.