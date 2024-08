Nepříjemnost pro Nashville. Brankářský talent Askarov odmítá případnou sezónu v AHL

Již dříve požádal ruský brankář Jaroslav Askarov Nashville o výměnu. Poté, co klub podepsal nové smlouvy s Juusem Sarosem a Scottem Wedgewoodem, bylo jasné, že Askarov nedostane tolik herních minut. Nyní vysílá Askarov svým krokem jasnou zprávu: Nechci, aby moje další sezóna byla v organizaci Predators.

Podle informací bývalého brankáře a nynějšího hokejového experta NHL Network Kevina Weekese se odmítl 22letý rodák z Omsku případně hlásit na farmě Nashvillu v Milwaukee Admirals.

Jeden z největších brankářských talentů NHL Jaroslav Askarov cítí, že jeho pozice v organizaci neodpovídá jeho dovednostem a s vědomím, že v hierarchii klubu je až na třetím místě, tak chce odejít. Necelý měsíc před zahájením tréninkových kempů, je tak jasné, že pokud chtějí Predators poslat Askarova do Milwaukee, nikdo se jim tam hlásit nebude.

Askarov má za sebou v Nashvillu pouze tři zápasy, a to i přesto, že jedenáctý hráč draftu 2020 by mohl v jiných týmech působit na pozici jedničky. Několik týmů právě tuto pozici aktivně shání a Askarov by se jim skvěle hodil. Toho si je vědom i sám Askarov, který tak ještě před vypršením vstupní smlouvy žádá místo v NHL, což se mnoho gólmanům před ním nepovedlo.

Podle The Hockey News zvěsti o spojení Jaroslava Askarova a Montrealu Canadiens začínají nabírat první obrysy. Pro mladý tým Habs, který se snaží dostat do play-off, by tento krok dával smysl. Zájem prý také projevil Columbus Blue Jackets.

Generálnímu manažerovi Predators Barrymu Trotzemu tak zbývají necelé dva měsíce na rozhodnutí: buďto Askarova vymění, anebo bude doufat, že se probojuje do hlavního týmu Predators přes Wedgewooda. Pokud ovšem tento risk podstoupí a nebude úspěšný, ztratí Askarov na své případné hodnotě.

Pokud ovšem risk vyjde a Askarov se probojuje do hlavního týmu, stále nebude jasné, zdali i tak bude chtít pokračovat anebo bude hledat jiný tým, který mu nabídne lepší pozici, tedy i více herního času.

