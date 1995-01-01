NHL.cz na Facebooku

Nepříjemnost v ochozech. Fanoušek Pittsburghu je ve vážném stavu

28. října 14:22

Jiří Lacina

Vstup Penguins do sezóny je zatím nad veškerá očekávání. Sidney Crosby a Jevgenij Malkin jako by se vrátili v čase, mužstvo má nového kouče, Pittsburgh je druhý ve Východní konferenci. V záplavě příjemných zpráv však přilétla z Pittsburghu i jedna velmi chmurná.

Během pondělního utkání se St. Louis spadnul z horní části ochozů fanoušek. K incidentu došlo v úvodu zápasu, krátce po vstřelení domácího gólu na 2:0. Svědci uvedli, že muž v dresu Penguins klopýtal po schodech mezi sektory 201 a 234, načež přepadl přes skleněnou bariéru.

Velitel policie v Pittsburghu Jeff Abraham řekl deníku Post-Gazette, že fanoušek spadl na úroveň apartmánů, kde narazil do další osoby, která nechtěla být převezena do nemocnice. Poté fanoušek spadl ještě o patro níže na chodník mezi FNB Clubem a sektorem 122.

Sanitka transportovala muže do nemocnice se zraněními, která jsou bohužel charakterizována jako „život ohrožující“.

„Jen sestupoval po schodech a pak ztratil rovnováhu,“ řekl Sam Dance, který seděl blízko vrcholu sektoru 234. „Bylo to relativně pomalé. Minul dva nebo tři schody za sebou, vypadal nevyváženě, a pak najednou stál na skle, jako by se udržoval. Byl to zlomek vteřiny a pak prostě spadl.“

Sidney Crosby řekl, že tým se o incidentu dozvěděl až těsně před rozhovorem s novináři několik minut po utkání. „Není správné mluvit o bodech, když se dozvíte něco takového,“ řekl kapitán Pens. „Naše myšlenky a modlitby jsou samozřejmě s tím člověkem a jeho rodinou. Doufáme, že bude v pořádku.“

K vážnému zranění mezi diváky bohužel nedošlo tento rok v Pittsburghu poprvé. Podobné pády byly zaznamenány na zápasech Pirates (baseball) a Steelers (americký fotbal). Zranění obou fanoušků byla velmi vážná.

