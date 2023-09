Nervozita v Anaheimu. Zegras i Drysdale nemají smlouvy, na kempu nejsou

Jsou budoucností organizace. Top útočník a top bek. Je tu ale malý háček. Ani jeden z nich zatím nemá na sezonu, která začíná za pár dní, smlouvu. Co je pro Ducks ještě horší, je fakt, že podle zámořských médií je k dohodě pořádně daleko a že ani jeden zatím nedorazil na tréninkový kemp.

"Sám jsem si tím prošel," nedělá z toho velkou vědu generální manažer Pat Verbeek, který v NHL odehrál 20 sezon. "Šel jsem do kempu bez smlouvy a chápu, čím si tito hráči procházejí. Chápu, čím si prochází vedení. Takže je to proces. Prostě se to musí nějak vyřešit."

Podle novináře Pierre LeBruna panuje shoda alespoň v jednom aspektu, a sice v délce smlouvy. Obě strany se shodly na překlenovacím kontraktu, problémem jsou – jak jinak – peníze. Zatímco Zegras si údajně představuje něco kolem sedmi milionů, Ducks nabídli 3-4 miliony.

"Zegras je tváří klubu, ofenzivní hvězdou. V jednání mezi Anaheimem a jeho zástupcem Patem Brissonem je však stále citelná mezera," řekl LeBrun. "Podle mých informací se dohodli na délce smlouvy, oba subjekty jsou ochotny uzavřít tříletou smlouvu, ale jsou daleko od sebe v otázce platu.“

Zegras, jenž má za sebou sezonu s 23 góly a dohromady 65 body, ale není jedinou starostí, kterou v Kalifornii řeší. Podepsáno totiž nemá ani nadějný obránce Jamie Drysdale.

"Jeho agent Dave Gagner je v Anaheimu a snaží se vyjednat smlouvu, ale od úterního rána to stále není blízko,“ nepřináší LeBrun pro fanoušky Ducks dobré zprávy.

Právě fanoušci se začínají dost ozývat. A vlastně mají právo, často přednáší hlavně dva argumenty. Tím prvním je platový strop.

„Je vtipné, že tým, který má v NHL nejvíce prostoru pod platovým stropem, nemá podepsaného Drysdalea ani Zegrase,“ poukazuje Nathan Gravieth na fakt, že Ducks mají k dispozici 16,6 milionů dolarů.

Tím druhým argumentem jsou letní podpisy. „Teď se budou hádat o každý dolar a Killornovi nasypali ročně 6,25 milionů? Zajímavá strategie,“ zní další příspěvek.

