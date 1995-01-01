NHL.cz na Facebooku

Nervy v Dallasu? Zatím prý ne, i když je hvězdná dvojice bez smluv

28. října 10:00

David Zlomek

Dallas Stars vstoupili do sezony 2025/26 kolísavě. Po třech výhrách na úvod následovala stejná série porážek, pak zase série lepších zápasů Přestože se Stars snaží znovu dostat na čelo Centrální divize, vedení má zároveň na stole zásadní úkol, a sice vyřešit budoucnost dvou klíčových hráčů, Jasona Robertsona a Thomase Harleyho.

Oba mají smlouvu platnou jen do konce sezony a v létě 2026 se mohou stát chráněnými volnými hráči. Jak upozornil David Pagnotta v podcastu DFO Rundown Insider Edition, rozhovory mezi hráčskými agenty a generálním manažerem Jimem Nillem pokračují, ale zatím bez konkrétního posunu.

„Dallas má dva klíčové hráče, s nimiž si vedení dál předává návrhy a čísla. Jason Robertson je samozřejmě ten hlavní, ale Thomas Harley už není o moc menší priorita,“ řekl Pagnotta. „Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by dohoda byla blízko, ale jednání běží a vztahy jsou dobré.“

Šestadvacetiletý Robertson, jedno z nejproduktivnějších křídel NHL, byl v posledním roce několikrát zmíněn v přestupních spekulacích, ale Stars dali jasně najevo, že o výměně neuvažují. Klub s ním počítá jako se základem týmu na mnoho let dopředu.

Podle Pagnotty se Dallas i samotní hráči snaží zůstat v klidu. „Nemám pocit, že by panikařili,“ dodal. „Ale je jasné, že Robertson si řekne o výrazné navýšení platu a zabere velkou část rozpočtu.“

Stars budou muset své finance pečlivě vyvážit, protože kromě hvězdného útočníka potřebují udržet i mladého obránce Harleyho, který se ve 24 letech vypracoval v důležitou součást defenzivy. Dobrou zprávou je, že klub má podle projekcí pro sezonu 2026/27 k dispozici kolem 28 milionů dolarů v platovém stropu. Dost na to, aby podepsal oba a doplnil kádr.

„Do července je daleko a Stars se teď soustředí na samotnou sezonu,“ uzavřel Pagnotta. „Důležité je, že komunikace pokračuje. To znamená, že obě strany chtějí stejnou věc: najít cestu, jak spolu zůstat.“

