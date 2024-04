Těžko se tomu po průběhu minulých týdnů věří, ale je to tak. Pittsburgh smetl ze stolu všechny předpoklady a vypadá to, že skutečně zamíří do play-off. Bude to sice boj až do posledního kola, nicméně už vzdor, který předvedl, si zaslouží uznání. A kde by byli Pens bez Sidneyho Crosbyho? Ten se díky tříbodovému večeru posunul do elitní desítky historického bodování ligy.

Pittsburgh se v noci střetnul s Detroitem, šlo o jeden z klíčových soubojů o postup. Výhra 6:5 v prodloužení dala více radost Pittsburghu. A to hlavně díky režisérovi hry Crosbymu, který zaznamenal gól a dvě asistence.

Nahrávkou pomohl i připravit vítězný gól pro Erika Karlssona, čímž 36letý centr zaznamenal nejen svou 1000. asistenci v NHL, ale s 1591. bodem se osamostatnil na 10. místě historické tabulky bodování NHL, přeskočil Phila Esposita.

„Je to výjimečný hráč, ale ještě výjimečnější člověk,“ řekl spoluhráč z lajny Bryan Rust. „Je úžasný. Vede celý tým. Myslím, že se všichni tak nějak stavíme do řady za ním a snažíme se udělat vše, co je v našich silách.“

Od 24. března táhnou Pens skvělou sérii (7-0-3). Crosby v tomto období vede s 20 body (8 gólů a 12 asistencí) tabulku bodování ligy. A samozřejmě je nejlepším Tučňákem, má nejvíce gólů (41), asistencí (48) i bodů (89).

„Nemyslím si, že by v posledních deseti zápasech byl Sid jiný,“ dodal útočník Reilly Smith. „Celou sezónu byl nejlepším hráčem našeho týmu.“

Crosby je navíc čtrnáctým hráčem v historii NHL, který dosáhl na 1000 asistencí, a sedmým nejrychlejším. Potřeboval k tomu 1269 zápasů. Méně potřebovali pouze Wayne Gretzky (645), Mario Lemieux (856), Paul Coffey (1 105), Adam Oates (1 174), Ron Francis (1 235) a Marcel Dionne (1 259).

Co se historických tabulek týče, dalším na ráně je Joe Sakic (1 641) bodů. Za ním? Vzor Mario Lemieux (1 723).

„Je to super,“ řekl Crosby. „Být v takové společnosti se všemi těmi hráči znamená hodně. Na těch hráčích jsem vyrůstal a sledoval je. Samozřejmě jsem velký fanoušek hokeje a historie, takže ano, je to něco, co je pro mě ctí, že jsem toho součástí.“

Od chvíle, kdy se Mike Sullivan stal v sezoně 2015/16 trenérem Penguins, odpovídá na otázky týkající se Crosbyho úspěchů. Prý ho to ale nikdy neunaví, i když se mu těžko hledají nová slova.

„Milníky, kterých nyní dosahuje, jsou neskutečné,“ dodal Sullivan. „Staví ho to do elitní společnosti nejlepších hráčů všech dob. Nevím, co bych k tomu ještě řekl. Jeho dílo je působivé.“

