Nesmrtelný Jágr, jediný vetřelec v Crosbyho éře. Vizitky obou legend berou dech

11. srpna 14:00Tomáš Zatloukal
7. srpna 1987. Právě tehdy odstartoval věk Sidneyho Crosbyho. Obrazně i doslova. V Cole Harbour přichází na svět Kanaďan, který si v 21. století podmaní světový hokej. Třikrát získá Stanley Cup, dvakrát dosáhne na olympijské zlato, dostane se do Triple Gold Clubu. Do dnešního dne nastřádá v barvách pittsburských Pens 1 687 bodů. Lepší bilanci má od narození „Sida the Kida“ v NHL jen Jaromír Jágr.
Jágr a NHL?
Jistě, od roku 2018 uzavřená kapitola.
Nicméně do závěru poněkud nešťastné štace u calgarských Plamenů stihl kladenský fenomén, co se i ve třiapadesáti chystá na další extraligový ročník, odehrát mezi elitou 1 733 mačů.
Jen Patrick Marleau, Gordie Howe a Mark Messier mají tučnější účet.
Kariéru v zámořské profilize rozvrstvil mezi devět klubů, celkem čítala 24 (!) sezon. Jágr během ní dvakrát dobyl stříbrný pohár, pětkrát se potěšil s Art Ross Trophy pro krále produktivity.
Tolikrát dobyl magickou stovku.
Debutoval 5. října 1990 proti washingtonským Capitals. Crosbymu tou dobou byly tři roky a necelé dva měsíce.
Happy birthday to @Penguins Captain Sidney Crosby!
— Penguins PR (@PenguinsPR) August 7, 2025
Of the 5,162 players that have played an NHL game since August 7, 1987, only Jaromir Jagr has recorded more points than Crosby since he was born - even though he didn't make his NHL debut until 2005. ???? pic.twitter.com/FrxRiMdaI4
Svůj vlastní příběh začal v NHL psát na den přesně čtvrtstoletí po Jágrovi. 5. října 2005. Na rozdíl od české ikony bodoval, byť asistencí jen mírnil debakl 1:5 od New Jersey Devils.
Od té doby zvládl odehrát, navzdory někdy i vážným zdravotním trablům, během 20 sezon 1352 zápasů, šestkrát překoná metu 100 bodů a vyhrát dvě Art Ross Trophy. V jediném dresu.
Výjimečný je z hlediska produktivity tím, že obral Waynea Gretzkyho v počtu ročníků (20) s průměrem jednoho bodu na utkání.
Je až k neuvěření, že se za jeho života našel jediný hokejista, co nastřádal víc bodů a tři, kteří jsou alespoň obstojnou konkurencí (Joe Sakic - 1641, Alex Ovečkin - 1623, Joe Thornton - 1539), přičemž Crosby ještě rozhodně nekončí.
Smlouvu má do léta 2027 a klidně by mohl hrát i poté. V osmatřiceti, narozeniny oslavil v pátek, je stále prvotřídním ligovým esem.
Jágr už žádné body v NHL na 99,9 procenta nepřidá. Crosby ano. Předstihne nakonec číslo 87 i numero 68, tedy druhého nejproduktivnějšího hráče všech dob?
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.