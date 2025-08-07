NHL.cz na Facebooku

Nesmrtelný Jágr, jediný vetřelec v Crosbyho éře. Vizitky obou legend berou dech

11. srpna 14:00

Tomáš Zatloukal

7. srpna 1987. Právě tehdy odstartoval věk Sidneyho Crosbyho. Obrazně i doslova. V Cole Harbour přichází na svět Kanaďan, který si v 21. století podmaní světový hokej. Třikrát získá Stanley Cup, dvakrát dosáhne na olympijské zlato, dostane se do Triple Gold Clubu. Do dnešního dne nastřádá v barvách pittsburských Pens 1 687 bodů. Lepší bilanci má od narození „Sida the Kida“ v NHL jen Jaromír Jágr.

Jágr a NHL?

Jistě, od roku 2018 uzavřená kapitola.

Nicméně do závěru poněkud nešťastné štace u calgarských Plamenů stihl kladenský fenomén, co se i ve třiapadesáti chystá na další extraligový ročník, odehrát mezi elitou 1 733 mačů.

Jen Patrick Marleau, Gordie Howe a Mark Messier mají tučnější účet.

Kariéru v zámořské profilize rozvrstvil mezi devět klubů, celkem čítala 24 (!) sezon. Jágr během ní dvakrát dobyl stříbrný pohár, pětkrát se potěšil s Art Ross Trophy pro krále produktivity.

Tolikrát dobyl magickou stovku.

Debutoval 5. října 1990 proti washingtonským Capitals. Crosbymu tou dobou byly tři roky a necelé dva měsíce.

Svůj vlastní příběh začal v NHL psát na den přesně čtvrtstoletí po Jágrovi. 5. října 2005. Na rozdíl od české ikony bodoval, byť asistencí jen mírnil debakl 1:5 od New Jersey Devils.

Od té doby zvládl odehrát, navzdory někdy i vážným zdravotním trablům, během 20 sezon 1352 zápasů, šestkrát překoná metu 100 bodů a vyhrát dvě Art Ross Trophy. V jediném dresu.

Výjimečný je z hlediska produktivity tím, že obral Waynea Gretzkyho v počtu ročníků (20) s průměrem jednoho bodu na utkání.

Je až k neuvěření, že se za jeho života našel jediný hokejista, co nastřádal víc bodů a tři, kteří jsou alespoň obstojnou konkurencí (Joe Sakic - 1641, Alex Ovečkin - 1623, Joe Thornton - 1539), přičemž Crosby ještě rozhodně nekončí.

Smlouvu má do léta 2027 a klidně by mohl hrát i poté. V osmatřiceti, narozeniny oslavil v pátek, je stále prvotřídním ligovým esem.

Jágr už žádné body v NHL na 99,9 procenta nepřidá. Crosby ano. Předstihne nakonec číslo 87 i numero 68, tedy druhého nejproduktivnějšího hráče všech dob?

