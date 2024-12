Nespílejte Ovečkinovi! Laine „úřaduje“ stejně jednoduše, stereotypně a účinně

Dlouhé roky je to pořád dokola. Ovečkinovi kritici se do ruského střelce navážejí, že to tam stereotypně práská ze stejného místa. A kdyby si na to soupeři dali trošku větší pozor... (Kéž by to bylo tak snadné.) Přitom ze stejného místa analogicky úřadoval v československé extralize třeba Jirka Lála, za mořem Brett Hull a jistou dobu i David Pastrňák.

A umí to odtud i Patrik Laine!

V úterý proti Buffalu naprosto beze studu zavěsil z levého kruhu třikrát. Pokaždé z přesilovky. Pokaždé bez velkého úsilí. Skoro unaveně až líně... Ale naprosto přesně!

Bylo to jako přes kopírák, ale koho to bude zítra zajímat?

Body. To je to, oč tu běží.

V době, kdy se tradiční kanadský klub brodí v bahně porážek, Juraj Slafkovský po podpisu obřího kontraktu dráždí trenéra i fanoušky laxní rozehrávkou a množstvím chyb, jsou Laineho góly pro Bell Centre požehnáním.

V úterý si přitom rozhodně nenamlouval, že předvedl bůhvíjaký výkon. „Když si odmyslíte góly, měl jsem milión lepších zápasů než tenhle a to jsem třeba ani gól nedal,“ hodnotil finský snajpr. „Na přesilovce to vycházelo, ale jinak bych to dnes nazval docela průměrným představením z mé strany. Nicméně stačilo to.“

Laine má od návratu ze zranění na pažbě šest zářezů v sedmi utkáních (6+1). Všechny na přesilovce! V úterý zavěsil podruhé a potřetí dokonce v tuplované výhodě pěti proti třem. Nasměrujte puk na levý kruh a jděte se radovat... Tak jednoduché to teď v Montrealu je.

„Hrát pět na tři je trochu jiné, protože na ledě je opravdu hodně prostoru. Pokud máte k dispozici takovou přesilovkovou jednotku a víc než minutu času, pět na tři musí být automaticky gól,“ řekl ten, kdo branky přesnou střelbou zajistil. A zapsal jedenáctý hattrick v kariéře.

Chytil se také Juraj Slafkovský. Gól na 3:1 kuriózním nahozením puku zpoza brankové čáry byl Slafkovského třetím zásahem v sezóně (ano, to zvládl Laine včera za 30 minut). K tomu si připsal asistenci na první Finově trefě.

Prohra 1:6 byla pro Buffalo už jedenáctou v řadě. Ani Montreal zrovna nezáří, v posledních dvou kláních padl 2:9 s Pittsburghem a 2:4 s Winnipegem. St. Louisovi svěřenci ale důležitý duel zvládli a šesti góly zlepšili náladu sobě i rozjásaným fanouškům.

