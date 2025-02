Nespokojený lídr obrany: Seth Jones otevřeně o své budoucnosti v Chicagu

Seth Jones si představoval svůj čas v Chicagu úplně jinak. Teď už je ve své čtvrté sezoně v dresu Blackhawks a třetím roce obří osmileté smlouvy. A možnost změny dresu? Ta se mu začíná zamlouvat čím dál víc.

Zatím nepožádal vedení o trejd, ale rozhovory mezi ním, jeho agentem Patem Brissonem a generálním manažerem Kylem Davidsonem probíhají. „Všichni víme, jak to bylo, když jsem sem přišel,“ přiznal třicetiletý obránce. „Chci ve své kariéře dostat šanci na výhry. Vím, že můj plat není jednoduché přesunout, a to teď řešíme.“

Zároveň ale zdůrazňuje, že dokud bude v Chicagu, bude odvádět maximum. „Jestli se to stane, tak se to stane. Ale dokud jsem v Blackhawks, soustředím se na to, jak pomoct týmu.“

Jones má ve smlouvě klauzuli o zákazu výměny, takže žádný trejd se neuskuteční bez jeho souhlasu. Jenže zároveň nemůže Chicago donutit, aby ho poslalo do týmu, který by mu nejlépe vyhovoval. Pokud by mělo dojít k výměně ještě před uzávěrkou přestupů 7. března, Blackhawks by museli dostat dostatečně lákavou nabídku – a zároveň by musel existovat tým, který si dokáže Jonesův obří kontrakt dovolit.

Při plné výši 9,5 milionu dolarů ročně to není snadné, ale pokud by Chicago souhlasilo s tím, že polovinu platu převezme, stal by se Jones žádaným zbožím. S platovým stropem rostoucím do nebes by se plat 4,75 milionu dolarů do roku 2030 stal poměrně slušným. Jenže tím by Blackhawks na pět let obsadili jednu ze tří retenčních slotů, což by výrazně omezilo jejich možnosti pro budoucí výměny.

Další otázkou je, jestli se vůbec vyplatí Jonese vyměnit. Chicago sice prošlo tvrdou přestavbou, ale teď už se snaží svůj tým budovat a stává se konkurenceschopnějším. Jones je stále elitní obránce, který na ledě tráví spoustu minut, a v týmu ho potřebují. Na druhou stranu je jasné, že mladí talenti jako Artyom Levshunov, Kevin Korchinski a Sam Rinzel budou brzy připraveni na NHL. I tak by ale Blackhawks potřebovali v obraně zkušeného veterána, který je povede.

Když bývalý generální manažer Stan Bowman přivedl Jonese z Columbusu v roce 2021, bylo to součástí posledního pokusu udělat z Blackhawks konkurenceschopný tým. Jenže než jeho nová smlouva vůbec začala platit, Bowman byl pryč a Chicago se pustilo do kompletní přestavby. Jones, který si v play-off nikdy nezahrál dál než ve druhém kole, od té doby zažívá jen porážky. Netají se tím, že ho to frustruje, ale zároveň si je vědom i svých vlastních výkonů. Fanoušci Blackhawks si k němu nikdy nevytvořili silné pouto – a teď se zdá, že rozchod by mohl být nejlepší pro obě strany.

Sezona se pomalu chýlí ke konci a Chicago má před sebou už jen 27 zápasů. Jones se snaží soustředit na to, aby týmu pomohl k výhrám. „Vyhrávat je prostě lepší pocit,“ přiznal. „Všechno je pak lepší – nálada v týmu, atmosféra v kabině. To je teď můj cíl, dokud tu budu. Může to být dva týdny, může to být dalších pět let.“

