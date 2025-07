Nespokojený Rus a Columbus? Podle agenta je tohle spojení minulostí

Šumi Babajev nevidí žádný způsob, jak by se mohl ještě urovnat vztah mezi jeho klientem Jegorem Činachovem a Modrokabátníky, konkrétně pak jejich koučem Deanem Evansonem. Štaci šikovného fovarda u Blue Jackets bere za uzavřenou kapitolu. „Nemyslím, že existuje jakákoliv cesta, díky které by Jegor mohl zůstat v Ohiu.”

Babajev se rozhodl zostra kopat za trejd čtyřiadvacetiletého křídla. Ostatně to je jeho styl.

Nejprve překvapil columbuského generálního manažera Dona Waddella s tím, že „vypustil” info o žádosti o výměnu na veřejnost. Byť Waddell dobře věděl, že by Činachov nejspíš rád jinam.

Poté přišel s kritikou Evansona, kterého označil za pramen Činachovovy nespokojenosti.

„Jegor je v pohodě s týmem, vyhovuje mu město. Ale problém má s trenérem. Je to všechno o Evansonovi,” povídal Babajev, který si i stihl pochválit fakt, že se „kauza” jeho agenta dostala do mediálního prostoru.

Za Činachova bojuje urputně a nebojí se velkých slov.

“Jegor? To je hráč do první či druhé lajny, to vám řeknou v kterémkoliv klubu NHL. Když ho Evanson nemá rád, ať ho Columbus pustí. To je nejlepší řešení.”

Ne, Babajev nenechává pootevřené dveře pro smír, naopak, pálí mosty. Je přesvědčený, že Evanson s Činachovem už nikdy nemohou najít společnou řeč… I kvůli tomu, že šedesátiletý kouč s jeho klientem během sezony vůbec nekomunikoval.

„,Nemluvil s Jegorem, nic mu neříkal. Vše vzkazoval přes své asistenty. Pokud se tohle nezměnilo během 365 dní, jaká je podle vás šance, že se to stane teď?” položil řečnickou otázku.

„Někteří trenéři mají rádi takové hráče a jiní zase makové. Tak to prostě je,” míní o Evansonově přístupu k Činachovovi. „Když hrál Jegor v první lajně, byl fantastický. Pak ho dali bezdůvodně do třetí… Chápete to? Proč by to někdo soudný dělal?”

Je tedy vše Evansonova chyba?

Waddella Babajevovy prvotní komentáře nechaly poměrně klidným. Alespoň navenek. A těžko s ním zamávají další. Jistě, třeba Činachova vymění. Ale jen v případě dobré nabídky.

A těch nebude přicházet přehršel. Jde sice o talentovaného borce, taženého v roce 2020 v první rundě, jenže marodil v každé své sezoně v NHL.

Během posledního ročníku musel na operaci zad. „A poté už nebyl stejným hráčem jako dřív,” prohodil Waddell. A dodal, že Činachova, v případě, že ho nepošle o dům dál, očekává v přípravném kempu.

Sám plejer potvrdil, že pokud mu to zdraví dovolí, tak dorazí.

Silácké řeči nechal agentovi…

