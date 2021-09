Nespokojený Rus chtěl pryč. Reakce Toronta? S žádným přestupem nepočítej, Iljo

Přišel o čas na ledě, propadl se sestavou, musel se smířit se slabšími spoluhráči i skromnější rolí. Vše se pochopitelně odrazilo na jeho produktivitě. Ani týmového úspěchu se nedočkal, Maple Leafs vyletěli z play-off hned v prvním kole. Už čistě z hokejové stránky měl Ilja Michejev nejeden důvod k nespokojenosti. A dal ji také najevo, šestadvacetiletý Rus požádal kanadský klub o výměnu jinam. Jenže vstřícného kroku se od generálního manažera Kylea Dubase nedočká.

Jak informuje známý novinář Elliotte Friedman, vícero zdrojů mu potvrdilo, že Michejev požádal Toronto o trejd.

Mělo k tomu dojít už v závěru minulé sezony a jeho prosba byla obratem smetena ze stolu. "Iljovi bylo řečeno, že je důležitou postavou pro budoucnost Javorových listů a že k žádnému přestupu nedojde," píše se v zámořském tisku.

Omský rodák má za sebou sezonu, na kterou nebude vzpomínat v lásce. I kvůli přetlaku v ofenzívě nenavázal na povedený nováčkovský ročník, v němž získal 23 bodů ve 39 zápasech. Mačů by tehdy odehrál i víc, ale jeho rozlet ukončila hluboká řezná rána na zápěstí od brusle.

Michejev poté dlouho čekal na novou smlouvu. Arbitráži se nakonec vyhnul říjnovým podpisem dvouletého kontraktu na 3,29 milionu dolarů. Na velmi slibné výkony ale nenavázal, kouč Sheldon Keefe už mu nedopřával přes 15 minut na ledě, ale o dobrou minutu méně.

Keefe měl pro Michejeva jiné, defenzivní úkoly. A tak se odchovanec Avangardu častěji srážel se soupeři, blokoval rány.

Nakonec se v sezoně 2021/2022 zastavil na 17 bodech. Nastoupil do 54 partií, převážně ve třetí formaci.s Pierrem Engvallem a Zachem Hymanem, případně Engvallem a Alexem Kerfootem.

Na růžích ustláno nebude mít Michejev ani v novém ročníku. I když někteří odborníci očekávají, že povýší zpátky do top six, tedy do jedné ze dvou elitních lajn, bude muset porazit nově příchozí křídla Michaela Buntinga s Nickem Ritchiem.

Z konkurentů mu ubyl snad jen Hyman, který se dočkal náramných podmínek od edmontonských Olejářů. Michejev, přezdívaný Souperman, jistě stojí o podobně lukrativní pakt. Třeba si o něj zlepšenou hrou řekne. A nikde není psáno, že jej podepíše s Torontem.

Za rok se může stát volným hráčem a říct Maple Leafs: "Dasvidaňa."

