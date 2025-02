Nestarám se, ale ani se neurážím, říká Bedard k neustálé kritice na svou osobu

Co bychom v Čechách za takový devatenáctiletý talent dali... Ale v Kanadě jsou nároční a na Bedarda mají přísná meřítka. Loňských 0,9 bodu na zápas bylo v pořádku. Letošních 0,88 bodu na zápas už je leckomu málo. Kanadský teenager prý se „trápí“.

Ano, ano, Bedard se taky topí v minusových bodech, připomíná TSN. Ani v tomto ohledu ale nijak nevybočuje z loňské sezóny. Navíc minusy jsou v Chicagu standard. V plusu není z pravidelně nasazovaných hráčů nikdo.

„Nesleduju podcasty ani nic takového. Hraju hokej,“ vysvětloval Bedard ve čtvrtek. „Jejich práce je říkat, co vidí. Nestarám se o to, co si o mě lidi mimo myslí. Ale samozřejmě se nenaštvu, když mi někdo řekne, že jsem hrál špatně. Je to jejich práce a já si neberu nic osobně.“

Bedardovi jsou také vyčítány ztracené puky, jimiž pouští soupeře do přečíslení a brejků. Ani v tomhle ohledu ale nijak extrémně „nevyniká“.

Pro zajímavost, následuje tabulka hráčů s největším množstvím lehkovážně (nevynuceně) ztracených puků po přepočtu na 60 odehraných minut. Všechno borci s aspoň 200 odehranými zápasy.

Matthew Barzal – 3,78 Jack Hughes – 3,60 David Pastrňák – 3,57 Leon Draisaitl 3,24 Johnny Gaudreau – 3,22 Andrej Svečnikov – 3,20 Nikita Kučerov – 2,97 Martin Nečas – 2,95 Jevgenij Malkin – 2,94 Mitch Marner – 2,91

Bedard byl loni za 60 minut na hodnotě 2,54, letos 2,93.

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Ale trocha odpovědného přístupu je v profesionálním sportu potřeba. Také Bedardův trenér ví, kde má mladík rezervy. „Ovládání puku je důležitou součástí hry, budeme se o tom mezi sebou dál bavit. Je si toho vědom. Je to chytrý hráč. Dobře ví, když udělá chybu. Mluvíme o tom i v průběhu zápasů,“ říká trenér Blackhawks Anders Sorensen.

„Když se podíváte na jeho ztráty a na to, kdo se jako první vrací, je to on. Takže to dobře ví,“ klidní vášně kouč.

Bedardova hra je samozřejmě ovlivněna i postavením celého mužstva. Chicago je předposlední v Západní konferenci a vlastně v celé lize, jeden bod před San Jose.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+