Neúcta k legendě? Toronto zase šachuje se Simmondsem

Jestli s někým v Torontu pořádně šachují, pak s Waynem Simmondsem. Jeho jméno sice nedosahuje takového věhlasu, nicméně během let se stal výraznou tváří ligy a pro mnohé i legendou. Maple Leafs ho nyní opět označili jako nechtěného. A fanoušci se ptají, jestli je to v pořádku.

Bylo to už potřetí. V této sezoně byl Simmonds na waiver listině už potřetí. Čtyřiatřicetiletý borec zůstal však i napotřetí bez povšimnutí, a tak v organizaci Maple Leafs zůstává.

Simmonds v této sezoně v dresu Toronta odehrál pouze třináct utkání a zapsal jedinou asistenci. Úplně neviditelný ale nebyl, u jeho jména svítí 34 trestných minut, v nichž se skrývají tři bitky.

Ze skvělého hráče se tak pomalu stává nepotřebný, což mu Toronto neustálým vyndáváním ze sestavy a posíláním na waiver poměrně okatě dokazuje.

Býval skvělým hráčem, ale opotřebení jeho těla způsobené náročným stylem hry způsobilo, že jeho výkonnost klesá rychleji a dříve, než by se dalo očekávat.

Rodák ze Scarborough má i přes to několik zastánců, kteří se domnívají, že by měl být v sestavě téměř každý zápas, jelikož je jedním z mála hráčů na soupisce, kteří přinášejí do hry fyzickou sílu.

Trenéři však mají očividně jiný názor. A hodí se to i Kylemu Dubasovi, generálnímu manažerovi Maple Leafs. Ten se totiž vyhozením ze sestavy zbavil necelého milionu dolarů, který má teď volně k využití.

A co bude se Simmondsem? To je otázka. Třikrát v této sezoně měly týmy NHL šanci vzít si ostrého veterána za minimální plat bez toho, aniž by musely dávat protihodnotu. Ani jednou se však žádná organizace pro tento krok nerozhodla.

Možná tak nastane situace, kterou ještě Simmonds nezažil. Tedy, že nastoupí na farmě. Ač se to může zdát neuvěřitelné, je to tak. Simmonds v mládí skočil z juniorky rovnou do NHL. A i přes to, že několikrát prošel waiver listinou, nikdy v AHL nehrál.

