Neúprosná mašina z Caroliny. Canes dál válcují soupeře a ničí sny Flyers

8. května 10:00David Zlomek
Carolina momentálně připomíná precizně seřízený stroj, který nezná slitování. Ve čtvrtek večer si Hurricanes připsali už sedmé vítězství v řadě od začátku play-off, když v prvním venkovním duelu druhého kola zametli s Philadelphií Flyers výsledkem 4:1. Svěřenci Roda Brind’Amoura tak vedou v sérii rozdílem 3:0 a v sobotu budou mít první příležitost poslat Letce na předčasnou dovolenou. Tato historická jízda z nich dělá teprve třetí tým za posledních 30 let, který dokázal do vyřazovacích bojů vstoupit sedmi výhrami bez jediné porážky.
Základem dalšího úspěchu byla naprostá dominance speciálních formací. Zatímco Philadelphia se ve vlastních přesilovkách trápila a potvrdila svou mizérii z celého play-off, Hurricanes v nich trestali. Skóre otevřel už v první třetině kapitán Jordan Staal, který po odrazu od zadního mantinelu pohotově zasunul puk do sítě. Klíčový moment však přišel ve druhé části za stavu 1:1. Po vyloučení Taylora Halla se Flyers nadechovali k tlaku, ale Jalen Chatfield po brilantní nahrávce Staala v oslabení udeřil. „Góly v oslabení jsou obrovsky důležité, zvlášť v play-off,“ liboval si po zápase Staal.
Drama gradovalo v závěru druhé třetiny, kdy trenér Brind’Amour neudržel emoce a po bouřlivých protestech proti výrokům rozhodčích vyfasoval trest za nesportovní chování. Hurricanes se tak museli bránit v oslabení tři proti pěti dlouhých 75 sekund. „Obvykle dostanete varování, mně ho nedali. Kluci mě v tom ale nenechali a parádně to odbránili, za což jim děkuji,“ uznal po zápase Brind’Amour. Jeho defenziva v čele s Frederikem Andersenem totiž nápor přečkala bez úhony a potvrdila, proč je Carolina v oslabení takřka neprostupná.
Když už se zdálo, že puk po střele Rasmuse Ristolainena skončí v síti, zasáhl obránce Jaccob Slavin, který jej bleskovým pohybem hokejky vyškrábl přímo z brankové čáry. Tuto jistotu v zádech pak ve třetí třetině přetavili v další góly Andrej Svečnikov v přesilovce a Nikolaj Ehlers, který střelou švihem pečetil na konečných 4:1.
Hurricanes v tomto play-off nevídaným způsobem těží zejména z šířky svého kádru. „Je skvělé, když mohou kluci jako Staal nebo Svečnikov převzít část váhy na svá ramena a dát první góly v play-off,“ poznamenal k produktivitě lídrů Jordan Martinook.
Flyers, hrající bez zraněných opor Catese a Tippetta, působili proti rozjetému soupeři bezradně. I přes čestný zásah Trevora Zegrasa se zdá být série jen otázkou času, protože Carolina se dokáže přizpůsobit jakémukoliv hernímu stylu. Jak řekl Brind’Amour, zápas nebyl zrovna nejkrásnější, ale schopnost najít cestu k vítězství i v chaosu je přesně to, co dělá z Hurricanes aktuálně největšího vyzyvatele stejně suverénního Colorada.