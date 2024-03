Neustálý progres odměněn novou smlouvou. Novak prodloužil v Nashvillu

Měl být vysoko na seznamu posil New York Rangers. Zajímaly se ale i další týmy. Všichni si ale musí nechat zajít chuť, Tommy Novak podepsal s Nashvillem novou smlouvu na tři roky.

Tříletý kontrakt mu dohromady vynese 10,5 milionu dolarů, roční hodnota tedy činí 3,5 milionů dolarů.

Šestadvacetiletý centr má v této sezóně zatím na kontě 34 bodů (13 gólů a 21 asistencí) v 51 zápasech, když v minulé sezóně měl v dresu Nashvillu 43 bodů (17+26) v 51 utkáních.

"Je to úžasná věc, když si vzpomenu, kdy jsem začal hrát hokej a odkud jsem se dostal až do této organizace," řekl Novák. "Je to opravdu výjimečné a jsem opravdu vděčný za to, že mi organizace dává tolik příležitostí a šancí."

Novak má tak klid v hlavě, jelikož se mohl stát 1. července nechráněným volným hráčem.

"Určitě je to něco, o čem člověk přemýšlí," přikývl Novak. "Jen mít tu jistotu a být tady další tři roky, teď se můžu soustředit jen na hokej. Ne že bych předtím nebyl, ale určitě vám to dodá klid."

Novak, kterého si Predators vybrali ve třetím kole draftu 2015 jako celkové číslo 85, má na kontě 84 bodů (31 gólů a 53 asistencí) ve 129 zápasech NHL. V play off Stanley Cupu ještě nehrál.

Jeho cesta do ligy byla ale pořádně trnitá a dlouhá. Po draftu strávil čtyři roky na univerzitě, pak pendloval mezi ECHL a AHL a následně mezi farmou a prvním týmem. Do toho časté problémy s vlastním tělem.

"Odvedl úžasnou práci," řekl o Novakovi kapitán Predators Roman Josi. "Je to skvělý příběh. Je mladý, ale není nejmladší. Vzpomínám si, že když tady hrál poprvé, myslím, že to bylo tak před dvěma nebo třemi lety, všichni jsme si říkali, že je fakt dobrý a fakt šikovný. A pak měl nějaké problémy se zraněním. Od té doby, co je tady, je to úžasný hráč a skvělý tvůrce hry."

Share on Google+