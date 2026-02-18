NEUVĚŘITELNÁ bitva! Česko málem vyřadilo dream team Kanady, padlo se ctí a potleskem

18. února 19:18Ondřej Mach
(MILÁN, od našeho zpravodaje) Věřili, že se vybičují na maximum. K něčemu, co ještě pod pěti kruhy neukázali. Čeští hokejisté chrabře čelili enormní síle Kanady, ještě pár minut před koncem byli o krok napřed. Nervy drásající souboj ale dospěl až do prodloužení, v němž superfavoritovi – před zraky legendy Wayna Gretzkyho – přisoudil semifinále Mitchell Marner.
Můžete ji porazit, když do sebe zapadnou klíčové prvky a budou při vás stát všichni svatí. Ale rozhodně ne porážet. Současný tým Kanady slýchal superlativy typu, že nikdo v historii nepřivezl na ZOH skvostnější soubor.
Oprávněně, nutno říct. S ohledem na rozložení sil představovala pro Česko krpál, co zdoláte jednou za život. Smrtící osmitisícovku, klidně Mount Everest. Zázraky se ale čas od času přihodí, sport díky tomu o to víc táhne.
V Santa Giulii se – bohužel pro národní barvy – nezrodil.
Plán národního týmu se nejspíš upínal k tomu pokusit se překvapivě udeřit jako první. Nahlodat giganta, znervóznět ho. Už ve 4. minutě ale propadl na ofenzivní modré, Pastrňák odevzdal puk McDavidovi a kanadský mimozemšťan pod sebou našel volného Macklina Celebriniho – 1:0.
Nasazení z české strany oproti předkolu s Dánskem nicméně stouplo na jinou úroveň. Možná padl na úrodnou půdu fén trenéra Rulíka, možná si to borci v kabině vyříkali mezi sebou. V 9. minutě perfektně vystihl rozehrávku Gudas, předal na Červenku a kapitán vybídl ke skórování do odkryté klece Lukáše Sedláka – 1:1.
Outsider následně přežil tlak elitní přesilovkové pětky javorových listů, v oslabení dokonce Binningtonovu pozornost prověřil Palát. Když se role prohodily, tak Červenka v početní převaze orazítkoval tyč! Do sítě už ale prolétla (a málem ji natrhla) dělovka české superstar Davida Pastrňáka – 1:2.
V ten moment už zase musel začít věřit každý česká fanda, Kanada vůbec poprvé na turnaji prohrávala. Na olympijské best-on-best verzi dokonce poprvé od roku 2010! Češi v Santa Giulii zadělali na obrovskou senzaci...
Nápor směr brankoviště Dostála se ale postupně stupňoval. V prostředním dějství se zranil kanadský kapitán Crosby, jeho parťáci i tak přikládali pod kotel. Kleště se naplno sevřely s (ne)faulem Kempného: McDavid prostrčil na MacKinnona, který perfektně trefil skulinku u vzdálenější tyčky – 2:2.
Jestli jste u tohohle drama ještě zvládali v klidu dýchat, tak jste se museli chytat za hlavu, když Kämpfovi v další ráně do kanadského snu zabránila branková konstrukce. A na opačném konci ledu zase Suzukimu!
S krátícím se časem ve třetí části bylo cítit, že rozhodne jediná trefa. Herní obraz se trochu srovnal, byť nohu na plynu stále měli spíš Kanaďané. Malou zemi ze srdce Evropy ale poslal do extáze Ondřej Palát, když z mezikruží propálil Binningtona – 2:3.
Jenomže... Otřesený obr infarktový finiš ustál a tváří v tvář exitu dal střetnutí nový rozměr: střeleckou reputaci si po selhání z druhé periody spravil úspěšnou tečí Nick Suzuki – 3:3. A za pár minut zvedl diváky ze sedaček únik Nečase!
Epickou přestřelku rozštípl až v prodloužení nádhernou individuální akcí a bekhendovým věšákem Mitch Marner – 4:3.
KANADA – ČESKO 4:3 po prodloužení (1:2, 1:0, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Celebrini (McDavid), 33. MacKinnon (McDavid, Celebrini), 57. Suzuki (Toews, Jarvis), 62. Marner – 9. Sedlák (Červenka, Gudas), 15. Pastrňák(Hronek, Červenka), 53. Palát (Nečas, Hertl).
Rozhodčí: M. Holm (Švédsko), Rooney – Murray (oba USA), Brisebois (Kanada).
Vyloučení: Doplníme později.
Využití: Doplníme později.
Střely na branku: Doplníme později.
Diváci: Doplníme později.
Kanada: Binnington – Makar, Toews, Harley, Doughty, Sanheim, Parayko, Theodore – McDavid, Wilson, Celebrini – Hagel, MacKinnon, Suzuki – Marner, Crosby, Stone – Horvat, Reinhart, Marchand – Jarvis. Trenér: Cooper.
Česko: Dostál – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas, Špaček, Rutta, Kundrátek – Červenka, Sedlák, Pastrňák – Chlapík, Kämpf, Nečas – Palát, Hertl, O. Kaše – Flek, Tomášek, M. Stránský – Kubalík. Trenér: Rulík.
Středa 18. února:
21:10 USA – Švédsko (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
