Neuvěřitelná smůla! Kempný při návratu nedohrál, zranil se na farmě o hrablo

Předloni Michal Kempný přišel o vrchol sezony kvůli utrženému stehnu, na podzim si zase poranil Achillovu šlachu. Sám to bral jako těžké zkoušky, z nichž vyjde silnější a odolnější. Zocelený. O víkendu mu hokejový osud vyslal jasný vzkaz: Lekce neskončily, zkoušet tě budu dál! Český obránce se totiž kuriózně zranil při svém kondičním startu v AHL. Do cesty se mu přimotalo hrablo. Výsledek? Kempného návrat skončil nevesele, ze sobotního zápasu musel odstoupit.

Mělo to být dokonalé načasování.

Kempný se uzdravil těsně před play-off. Právě včas, aby se stihl dostat na farmě do tempa. A poté válet ve vyřazovacích bojích za Washington.

Caps tak poslali minulý pátek bývalou oporu brněnské Komety na rozehrání do AHL. Pro Kempného šlo o novou zkušenost, nikdy před tím o patro níž nemusel. Při návratech po zranění jde ovšem o běžnou praxi i u velkých hvězd.

V případě Kempného tu byl také jiný důvod. Jinde se rozehrát kvůli napjatému platovému stropu nemohl. Washingtonu se hodilo, že může všestranného borce uklidit na farmu. Capitals počítali, že tam Kempný zůstane do 16. května.

Tehdy skončí základní část a platový strop už nebude nikoho trápit.

Kempný krátce po svém převelení do AHL oblékl trikot Hershey Bears a naskočil do své farmářské premiéry. Vše začalo slibně. Brzy se blýskl úžasnou asistencí, ukázal svůj přehled. Jenže pak se všechno pokazilo.

