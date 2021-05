Neuvěřitelné, smeká Draisaitl před McDavidem. Nejrychlejším stovkařem od roku 1996!

Běžně to bývá maraton, tentokrát ale čekal na Connora McDavida sprint. Místo 82 zápasů měl na pokoření stobodové hranice jen 56 utkání. Představa, že by za tu dobu dosáhl trojciferného součtu branek a asistencí se mnohým zdála absurdní. Z říše bájí a mýtů. Ne tak Wayneu Gretzkymu. "Má na to. Pokud stovku překoná, nezaskočí mě to," nechala se slyšet kanadská legenda. Zázračný "McJesus" téměř herkulovský úkol zmákl, a to dokonce s předstihem tři mačů!

Když se Leona Draisaitla, druhé z edmontonských superhvězd, ptali na McDavidův počin, jeho odpověď byla trefná.

"Moje angličtina není tak dobrá, abych pro tohle našel lepší slovo než úchvatné," pověděl zámořským novinářům. Na některé věci jsou zkrátka slova krátká, občas prostě lépe pasuje němý úžas. Vzápětí ovšem Draisaitl vytáhl možná ještě lepší adjektivum: "Neuvěřitelné."

"Vždyť jsme odehráli nějakých 50 zápasů a Connor má sto bodů. Je to opravdu ohromující a jsem rád, že jsem u toho mohl být," dodal v kratičkém rozhovoru pro NHL.com. Mimochodem, Draisaitl měl prsty v 52 ze 100 McDavidových bodů..

Čtyřiadvacetiletý machr dosáhl na metu, jež bývá považovaná za punc absolutní extratřídy, okázalým způsobem. Brankou a třemi nahrávkami řídil vítězství 4:3 Olejářů nad Vancouverem. Podílel se na všech trefách v sítí Canucks. Výmluvné, všeříkající.

"Čtyři body člověk nedělá každý den, hodně mi pomohlo, že jsem skóroval hned při prvním střídání. Cítil jsem se dobře, nohy mi jezdily. Měl jsem každopádně štěstí, že klukům se po mých akcích povedlo pár úžasných střel," prohodil McDavid.

"Snažil jsem se na stovku nemyslet, soustředil jsem se spíš na to, abych šel v dobré formě do play-off. Když jsem ale pak získal 99. bod, proběhly mi myšlenky na ten milník hlavou. Jsem rád, že jsem nad tím nemusel dumat dlouho," řekla dobře naladěná hvězda.

Jak McDavid zdolával stovku:

2016/17: za 82 mačů, celkem 100 bodů

2017/18: za 77 mačů, celkem 108 bodů

2018/19: za 66 mačů, celkem 116 bodů

Pochvaly si vyslechl McDavid ze všech stran, kouč Dave Tippett ho přirovnal k Gretzkymu s Mariem Lemieuxem. Po bok legend, včetně Jaromíra Jágra, zařadil svého kumpána také Draisaitl. Mimochodem, německý "tank" se v noci radoval z 500. bodu kariéry.

McDavid je nejrychlejším stovkařem od roku 1996, stačilo mu pouhých 53 startů. Lepší byli naposledy Lemieux (38) s Jágrem (52) během výjimečné sezony 1995-1996. Tehdy se jeden zastavil na 161 bodech a druhý na 149. V dresu pittsburských Tučňáků dominovali, opanovali tabulku produktivity NHL.

Teď podobně vládnou borci s čísly 97 a 29. McDavid a Draisaitl, byť rychlonohý Kanaďan přece jen utekl i jemu a v závodě o Art Ross Trophy vede s impozantním náskokem 21 bodů.

Kdo ví, jak tučné by byly McDavidovy statistiky, kdyby hrál proti celé lize, ne jen proti šesti klubům, z nichž snese přísné měřítko sotva polovina. Taková jsou ovšem letos okolnostmi vynucená pravidla hry, NHL by se jinak nerozeběhla.

Stejně nemá valnou cenu řešit, kde bys geniální forvard zastavil, kdyby se stihla klasická 82 zápasů dlouhá základní část. Zmiňme jen prostý, spoustu proměnných zanedbávající matematický přepočet: na 154 bodech .

Spekulace nejspíš časem utichnou, zato vskutku nadpozemský McDavidův výkon.tu bude věčně.

