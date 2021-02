Nevěděl jsem, jestli se vzbudím. Děsivé svědectví elitního obránce NHL o covidu

Sezonu rozjel slušně, v deseti zápasech posbíral šest bodů a na ledě dostával velký prostor. Jenže během pár dní se pro finského obránce Rasmuse Ristolainena všechno změnilo.

Rodák z Turku ve službách Buffalo Sabres byl 2. února umístěn na tzv. covidovou listinu. Postupně se k němu přidali další hráči, zápasový program týmu se zastavil na více než čtrnáct dní.

V úterý se Sabres do zběsilého kolotoče utkání vrátili, důležitý bek ale v jejich sestavě chybí. O důvodech své absence se Ristolainen rozpovídal pro finský server Ilta-Sanomat.

Šestadvacetiletý zadák utrpěl po nákaze onemocněním covid-19 těžké komplikace.

„Měl jsem všechny možné příznaky, občas se to opravdu zhoršilo. Poklesla mi hladina kyslíku a jakákoliv činnost měla za následek okamžité vyčerpání. Po pár dnech se to zlepšilo a myslel jsem, že to překonám, ale brzy jsem měl bolesti na hrudi a další příznaky,“ popisuje Ristolainen.

„Byl jsem na tom vážně zle. Když jsem šel do schodů, tak jsem měl pocit, že mi pukne srdce. Šel jsem spát a nevěděl jsem, jestli se ráno vzbudím, jen jsem doufal, že ano. Teď trávím většinu času spánkem. Po dvanácti hodinách mám pocit, že jsem spal pět minut,“ pokračuje v hrůzné výpovědi.

Testy na přítomnost viru covid-19 má nyní negativní, komplikace ale přetrvávají. Ristolainen v tuto chvíli neví, kdy se vrátí na led. „Od doktorů mám zelenou, ale teď jsem fyzicky hodně slabý. Bude to ještě dlouhá cesta, abych se dostal do kondice,“ říká finský obránce.

I přes jeho aktuální stav existuje naděje, že by se k týmu mohl připojit příští týden. Buffalo by jeho pomoc nutně potřebovalo: z posledních šesti duelů vyhrálo jen jednou a krčí se na posledním místě Východní divize.

Ristolainen v organizaci Sabres patří ke klíčovým hráčům, mezi mantinely NHL už zvládl více než pět set zápasů. Loni v 69 kláních vstřelil šest branek a přidal 27 asistencí.

