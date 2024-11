Nevěří snad Kulichovi? Buffalo hledá posilu do útoku někde jinde

Opět se zdá, že Buffalo Sabres nezačali sezonu tak, jak doufali. I přes dominantní čtvrteční vítězství 6:1 nad New York Rangers a následnou výhrou nad Calgary mají bilanci pouze 7-7-1. Výsledky to sice nejsou špatné, tým ale trápí spíše nekonzistentnost výkonů. A to i v útoku.

S čím Sabres opravdu bojují, je jejich výběr útočníků. Zatímco Tage Thompson se zřejmě vrátil do formy, Dylan Cozens má za sebou těžký start do ročníku a celkově se týmu nedaří nahradit produkci, o kterou přišel, když v létě vykoupil smlouvu Jeffa Skinnera.

Podle Franka Seravalliho z portálu Daily Faceoff by Sabres mohli hledat útočníka do první šestky, který by mohl okamžitě pomoct. Otázkou ale je, čeho se mohou vzdát na oplátku.

Sabres mají několik hráčů s hodnotou, ale pokud budou ubírat v jedné oblasti, aby se zlepšili v jiné, tým o tolik nevylepší. „Zjišťoval jsem, co se po lize děje. Doslechl jsem se právě to, že Buffalo shání útočníka, což asi tak překvapivé není. Problémem pro ně bude, koho se zbavit,“ popisoval Seravalli.

Centra dlouhodobě shání třeba Calgary, u Buffala je to však s podivem. Není to tak dávno, co se chválili mladí borci, které Sabres draftovali. A to včetně Jiřího Kulicha, kterému vyšla dokonale první část minulé sezony, a to včetně bronzu z mistrovství světa juniorů.

Český útočník se v této sezoně měl usadit v NHL, což se ale nestalo. Šanci sice dostal, a to i v Praze, ale nedostal potřebný prostor a vedení očividně nezaujal natolik, aby nemuselo přemýšlet o koupi nového forvarda.

V této sezoně odehrál osm zápasů NHL, avšak bez bodu. Po návratu na farmu skóroval v prvních dvou duelech, v tom třetím zůstal na nule, stejně jako celý tým.

