Nevídaný obrat! Po Češích končí smolně i Švýcaři, Finové dál pomýšlejí na obhajobu

18. února 21:43Adam Bagar
(AKTUALIZUJEME) Nevídaný závěr mělo v pořadí třetí milánské čtvrtfinále. Švýcaři v něm vedli ještě v 54. minutě 2:0, ale nakonec se museli Finům sklonit po porážce 2:3 v prodloužení.
FINSKO – ŠVÝCARSKO 3:2 v prodloužení (0:2, 0:0, 2:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 54. Aho (Luostarinen, Lindell), 59. Heiskanen (Hintz, Rantanen), 64. Lehkonen (Lundell, Lindell) – 15. Riat (Jäger), 16. Niederreiter (Suter, Kurashev).
Rozhodčí: Campbell, Dwyer (oba Kanada) – Daisy (USA), Suchánek (Česko).
Vyloučení: 2:2.
Využití: 1:0.
Střely na branku: 31:23.
Diváci: 3 090.
Finsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Granlund – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Tolvanen – Kiviranta. Trenér: Pennanen.
Švýcarsko: Genoni – Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Glauser, Marti, Fora, Berni – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak. Trenér: Fischer.
Středa 18. února – čtvrtfinále:
21:10 USA – Švédsko (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
