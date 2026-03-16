Nevídaný výbuch vzteku. Swayman po debaklu seřval střídačku Bostonu

27. dubna 14:00

David Zlomek

Boston Bruins nutně potřebovali čtvrtý zápas v domácím prostředí zvládnout, aby udrželi krok v sérii s Buffalem, ale místo odporu přišel herní kolaps. Sabres své hostitele doslova převálcovali výsledkem 6:1 a v sérii hrané na čtyři vítězství se ujali vedení 3:1.

Nejsilnějším momentem večera se však stal odchod brankářské jedničky Jeremyho Swaymana z ledu. Když byl zkraje třetí třetiny za stavu 0:6 vystřídán Joonasem Korpisalem, neudržel emoce a na střídačce začal nepříčetně řvát na své spoluhráče. Swayman, který inkasoval šest gólů z 29 střel, byl viditelně frustrován pasivitou týmu, což po zápase kvitoval i trenér Marco Sturm.

„Alespoň jeden chlap ukázal emoce. Dnes to rozhodně nebyla jeho chyba, proto jsme ho tam nechali tak dlouho. Je to bojovník a chtěl tam zůstat,“ podpořil Sturm svého gólmana.

Zápas pro Medvědy začal katastrofálně. Buffalo nasázelo čtyři góly během úvodních necelých patnácti minut první třetiny. V tu chvíli přitom Boston dokázal vyprodukovat jen dvě střely na branku. Frustrace fanoušků v TD Garden narostla do takových rozměrů, že Swaymanovi začali ironicky tleskat a jásat při každém jeho úspěšném zákroku.

Když pak Sabres zvýšili ve třetí části na hrozivých 6:0, Swaymanova trpělivost definitivně přetekla. Čestný úspěch Bostonu zaznamenal až 40 sekund před koncem Sean Kuraly, který tak alespoň zkazil čisté konto Alexi Lyonovi. „Stydím se. Všichni bychom se měli stydět,“ nebral si servítky Sturm nad výkonem týmu, který nyní čelí vyhazovu z prvního kola.

Statistiky jsou pro Boston neúprosné. Od roku 2023 mají Bruins v domácím play-off bilanci 3 výhry a 10 proher, což je jejich nejhorší úsek od konce devadesátých let. Aktuální pětizápasová šňůra domácích porážek v play-off je navíc nejdelší od poloviny devadesátek.

