Nevím, co se bude dít. Kämpf (nejen) o masáži v Torontu: Každý to snáší jinak

Ve středu přistál v Praze, druhý den už absorboval pokyny kouče Radima Rulíka. A pátek? Krátká adaptace a šup do montérek proti Finsku. Defenzivní centr David Kämpf si dvou letech osvěžil hektické cestování na mistrovství světa. S drobným rozdílem – na rozdíl od turnaje v Tampere se tentokrát jeho bágly s výstrojí nikam nezatoulaly.

„Letos to bylo v pořádku, nic se neztratilo. Ale ani minule s tím nebyl velký problém, pak mi to dovezli,“ pousmál se Kämpf při vzpomínce na předloňské lapálie.

Už jste vstřebal vyřazení s Bostonem?

Je to velké zklamání, v hlavě je to furt. V Torontu jsou od nás velká očekávání, vždycky chceme uspět. Série byla strašně vyrovnaná, potkaly se dva kvalitní týmy. Rozhodovaly detaily – nakonec to byla jedna střela v sedmém zápase. Bohužel to zase nevyšlo. Zbývá nám jen se připravit na další ročník.

Vnímáte, že tohle může být konec současného Toronta? Mluví se o tom, zda management řízne do hvězdného jádra kolem Austona Matthewse...

V Torontu se to řeší vždycky, hlavně média. Opravdu nevím, co se bude dít. Kluci jsou pod smlouvami, takže je nemůžete nikam vyměnit.

Cítíte o něco větší jistotu, když máte ve smlouvě částečnou doložku o nevyměnitelnosti?

Je tam jen deset týmů, takže člověk nikdy neví. Byznys NHL je takový, že vás můžou vytrejdovat každý den…

Výstupní pohovory ale asi nebyly nic příjemného...

Ani bych neřekl. Je to tak, jak to je. Prostě jsme prohráli, měli jsme závěrečný mítink a dostali jsme k tomu informace. Příští rok chceme být lepší, od léta musíme začít makat.

Dokážete popsat, s jakým tlakem se v Torontu potýká třeba takový Mitch Marner? Po sedmém duelu na něm fanoušci nenechali nit suchou.

Nemůžu mluvit za něho, ale speciálně na top hvězdy je tlak asi obrovský. Úplně se nedokážu vžít do jeho kůže, ale určitě to cítí.

Na domácím šampionátu teď budete také pod velkým drobnohledem...

Každý hráč to snáší a bere jinak. Myslím, že jsem se s tím už naučil žít. Úplně si to nějak nepřipouštím, snažím se odvést co nejlepší výkon. Pak se můžu v klidu podívat do zrcadla a být v klidu.

Potěšil vás telefonát od generálního manažera Petra Nedvěda?

Samozřejmě to zvedne náladu, v reprezentaci je to zase trochu něco jiného. Člověk má šanci o něco hrát a na něco s těšit.

Byli jste spolu domluvení dopředu?

Už během sezony proběhla nějaká komunikace. Počítal jsem s tím, že telefon může přijít a domluvíme se, jetli mají zájem nebo ne.

Co vaše pocity z prvního tréninku?

Nebylo to úplně špatné. Teprve včera jsem přiletěl do Česka, cesta byla trochu náročná. Člověk je po ní vždycky unavený. Ale zabruslil jsem si a cítím se dobře. Jsem rád, že jsem doma.

Do turnaje skočíte rovnýma nohama – hned v pátek proti Finsku. Vyhovuje vám to?

Je to lepší. Člověk se do toho víc dostane, než aby čekal dva tři dny. Zápas mi pomůže, snad se budu den po dnu zlepšovat.

Role od trenérského štábu je pro vás ušitá na míru ne? Centr s defenzivními povinnostmi, s důrazem na oslabení a buly...

Každý hráč, co sem přijede, má podobnou roli jako v klubu. Podle mě se na tom nic nezmění.

Na tréninku jste hodně kroužil kolem Ondry Kašeho. Asi si máte o čem povykládat, že?

Jasně. Známe se, jsme velcí kamarádi. Jsem rád, že si s nim můžu zase zahrát v jednom týmu. Povedlo se nám to v Torontu, předtím v Chomutově. Sledoval jsem ho celou sezonu v Litvínově, hrál skvělý hokej. Zdraví mu drželo, dobře pro něj.

Co očekáváte od spolupráce s Danielem Voženílkem a Matějem Stránským?

Kluci jsou silní a brusliví. Myslím, že bychom mohli mít dobrý forček. Uděláme to nejlepší, co můžeme. Chceme hrát aktivně, to mi může vyhovovat. Snad to bude fungovat.

Sehnal jste už na některá utkání lístky pro rodinu?

Zatím jsem to úplně neřešil, jsem tady první den. Vím, že na první zápas nějaké snad dostanu.

Share on Google+