Nevšední primát. Edmonton a Florida to k sobě mají z finalistů nejdál v historii

Člověka to napadlo hned, jakmile poznal oba finálové soupeře. A je to tak. Z Edmontonu na Floridu je to pořádně daleko. Je to tak daleko, že je to nejdál v historii.

4 090 kilometrů.

Tak daleko to k sobě mají oba soupeři vzdušnou čarou. Je to nejdál v dějinách všech finalistů Stanley Cupu. Kdybyste to snad chtěli jet po silnici, bude to cca 4800 km a v autě byste strávili bezmála 50 hodin. Pokud byste to zvládli bez přestávek…

Určitě nejde o splněný sen klima skeptiků, ale takový už je někdy život. NHL by asi taky radši ve finále New York, což nevyšlo. Má tam aspoň McDavida.

Mimochodem, pořádně daleko to k sobě měly v roce 2011 Vancouver s Bostonem, i tahle vzdálenost ale o několik stovek kilometrů padla.

Kanadský Edmonton a Sunrise na Floridě, to jsou dva úplně jiné světy. Když v sezóně 1997-98 vyměnili Romana Hamrlíka z Tampy Bay do Edmontonu, vyprávěl, jak musel doplnit šatník. Zatímco na nejjižnějším cípu Spojených států vystačil s pantoflemi a šortkami, na severu Kanady potřeboval teplé rukavice a několik zimních bund, které ve skříni vůbec neměl.

Edmonton je nejseverněji položený klub v NHL (53. rovnoběžka), kdysi španělská Florida nejjižnější (28. rovnoběžka). Geograficky na úrovni Mexika. Mírně větší vzdálenost překonávají hokejisté jen mezi Vancouverem a Floridou, o vyřazení Canucks se ale postaral právě Edmonton.

Let mezi Edmontonem a Sunrise trvá pět a půl hodiny.

