Nevýrazný Kapanen. Penguins od něj potřebují víc

Měl být posledním kouskem do skládačky Toronta. Kasperi Kapanen přicházel do kanadské metropole s tím, že ve slavné organizaci bude zastávat důležitou roli v druhém sledu za Matthewsem a spol. Úspěch to však nepřineslo, a tak se před více než rokem vrátil tam, odkud přišel. V Pittsburghu to ale na fanfáry také není.

Roli má přitom víceméně podobnou.

Stejně jako v Torontu, tak i v Pittsburghu je ve stínu zavedených jmen. Crosby, Letang či Malkin jsou sice stárnoucí velikáni, své pověsti však stále dostávají.

Jak svou roli plní? Letos zatím nevýrazně. Prostoru v ofenzivě dostával díky dlouhé absenci Crosbyho a Malkina poměrně dost, nicméně zatím má letos v sedmnácti zápasech pouze čtyři góly. Z toho tři z nich se Kapanenovi podařilo vstřelit v jednom utkání.

„Vadilo by mi to, kdybych neměl šance. Ale já se do nich dostávám. Ani nevím, kolikrát jsem letos trefil tyčku...“ lamentoval finský útočník. „Nemám moc štěstí, ale nechci se na to vymlouvat. Vím, že musím dávat víc gólů.“

V posledních zápasech hrál Kapanen ve druhém útoku společně s Jeffem Carterem a Jasonem Zuckerem. Všichni tři jsou spíše střelci než nahrávači, a tak je jasné, co je úkolem číslo jedna.

„Dostaneš puk, vystřelíš,“ souhlasil Kapanen. „Všichni rádi skórujeme. Carter má přes čtyři sta gólů, Zucker je také elitní střelec. Co se mě týče, musím se snažit.“

Kapanen se snaží a s ním i zbytek týmu. Celý Pittsburgh ale trápí nekonzistentnost. Výsledky jsou jako na horské dráze. Dvě výhry, tři prohry, výhra, prohra. Tenhle trend zatím Tučňáky provází celou sezonu.

„Snažím se, fakt jo, ale nějak to nejde,“ krčil rameny. „Občas se přistihnu v tom, že nehraji tak naplno, jak bych mohl. Snažím se to zlepšit. Zůstávám dobře naladěný, dostávám dost času a příležitostí. Teď je to jen a jen na mně, abych ukázal, že dobré výkony dokážu podávat dlouhodobě.“

To by se Pittsburghu rozhodně hodilo. Jak sám Kapanen řekl, jeho výkony bývají většinou kolísavé. V dresu Toronta však několikrát ukázal, že rozhodně má na to, aby byl výraznějším hráčem, než nyní je.

„Někdy je na sebe až moc přísný, takže mu pomáháme s emoční stránkou. Odvádí za nás dobré výkony, jeho rychlost přesně sedí do našeho stylu hry. Je to super kluk a odvádí tu super práci,“ dodal trenér Pittsburghu Sullivan.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+