Nevyrovnaná Ottawa? Na paniku není čas, říká Giroux

Ottawa pokračuje ve stejném trendu z minulé sezony. Chvíli dobré, chvíli ne. Děje se tedy přesně to, čeho se chtěli Senators vyvarovat. I proto se u některých fanoušků začíná objevovat mírná nervozita, dotazy míří i na trenéra D. J. Smitha. Claude Giroux však uklidňuje situaci.

Po výhrách nad Philadelphií, Tampou Bay a Washingtonem přišly dvě prohry, v nichž Sens inkasovali jedenáct gólů.

"Je to určitě frustrující," řekl Giroux. "Není pochyb o tom, že kluci bojují a tvrdě pracují. I když je to frustrující, zbývá nám ještě 76 zápasů, takže bych neřekl, ať vše hodíme za hlavu, protože jsme udělali i spoustu dobrých věcí. Není čas na paniku, ale je čas dál pracovat na naší hře, hledat způsoby, jak hrát dobře po celých 60 minut, jiná cesta k výhrám nevede."

Giroux má bezesporu pravdu, na paniku je brzo, Ottawa má vyrovnanou bilanci 3-3-0 a před sebou ještě spoustu zápasů. Nicméně jestli se chce klub z hlavního města posunout, musí zápasy zvládat. A to i herně, což se například proti Detroitu vůbec nepovedlo. Chyběla tvrdost, nápaditost i důslednost v obraně.

"Ještě je brzy. Máme tu spoustu srdcařů, kterým na tom hodně záleží a chtějí vyhrávat," řekl obránce Jakob Chychrun. "Je začátek sezony, nebudeme vyhrávat každý zápas, ale musíme se z některých z nich poučit a jít dál."

Dobrým důkazem byl zápas proti Buffalu. Senátoři vstřelili v závěru tři góly a dotáhli se na rozdíl jediné branky, než Sabres utkání ukončili gólem do prázdné branky.

"Je frustrující, jak se vyvíjely první dvě třetiny," řekl Giroux k prohře se Sabres. "Podíváme se, v čem můžeme být lepší, být důslednější. Ukázali jsme, že hrát dobře umíme, takže si musíme najít cesty k vítězství."

Minulost ale velí, že body ztracené v této části sezony se v závěru těžko dohánějí, pokud chcete postoupit do play off.

"V šatně si hodně věříme," řekl Chychrun. "I když prohráváme o několik gólů, věříme, že můžeme dát tolik gólů, abychom soupeře přestříleli. Celý zápas jsme měli šance, ale nepadalo nám to tam. Jde jen o to, abychom se toho drželi toho, co nám jde.“

