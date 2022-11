Z dob Patrika Eliáše a Petra Sýkory mají u nás dost fanoušků. Ti museli trpět, stejně jako fandové za mořem. Na trofeje z přelomu století dávno sedá prach, naposledy se blýskli super sezónou v roce 2012, kdy Devils ještě s Martym Brodeurem v brance došli do finále.

Od té doby je to bída. Jedna kolo v play off za deset let!

Letos jako by Ďáblové znovu roztopili pod kotlem, který dlouho jen klokotal. Aktuálně vedou Metropolitní divizi. Z dvanácti zápasů devět vyhráli, táhnou šňůru šesti triumfů v řadě. A že jsou mezi nimi cenné skalpy! Naposledy si New Jersey vyšláplo na Calgary, Edmonton (oba 4:3), těsně přehrálo i obhájce poháru z Colorada (1:0). Tápající Columbus smetlo 7:1.

„Právě teď jde všechno dobře. Hrajeme úplně jednoduchou hru. Když v tom budeme pokračovat, snad udržíme výsledky jako dosud,“ řekl nedávno útočník Nathan Bastian.

Trpělivost přináší růže

Devils mají nadraftováno hodně talentu. Ne všechno se ale povedlo. Některé volby byly vyloženým šlápnutím vedle, u jiných trval vývoj trošku déle, než se čekalo. Z těch nejvyšších jmenujme Nico Hischiera (jednička 2017) a Jacka Hughese (jednička 2019).

Hischier, talentovaný Švýcar, zaznamenal hned v první sezóně po draftu 2017-18 výborných 52 bodů (22+30). Vypadalo to tehdy jako hozená rukavice Pavlu Zachovi, šestce draftu 2015. Jenomže také Hischier poté dlouho přešlapoval a trvalo mu čtyři roky, než svůj premiérový výkon překonal. Loni nasbíral 60 bodů, letos se drží přes jeden bod na večer.

Ano, předloni mu vzalo tři čtvrtiny sezóny zranění. Stejný důvod brzdil v rozletu Hughese, který v prvních dvou letech bral 21 a 31 bodů, loni už 56 a mohlo to být mnohem víc, kdyby skoro půlku sezóny nebyl mimo hru. Absence mohutně sbíral i v prvních dvou letech.

Další vycházející talent dříme v osobě Jaspera Bratta. Nenápadný Švéd šel v roce 2016 na draftu až v šestém kole a po čtyřech třicetibodových sezónách vystřelil na 73 bodů. Letos se 17 body vede týmovou produktivitu a prožívá cosi jako Martin Nečas, s nímž bojuje o „skokana roku“.

Čtyřiadvacetiletý rodák ze Stockholmu bodoval od začátku sezóny v jedenácti po sobě jdoucích duelech, čímž mimo jiné stanovil nový klubový rekord v bodové sérii od začátku ročníku. Překonal deset zápasů Tima Higginse ze sezóny 1984-85.

Pokud stojí ještě něco za vypíchnutí, pak úspěšnost Ďáblů na buly. Patří v tomto směru k nejlepším v NHL. Konkrétně Hischier je na 60,4%, nad 60% jsou i další dva jeho spoluhráči.

Z výrazu „přestavba“ se v průběhu let stala otřepaná floskule. Každý neustále vyprodává, buduje, „přestavuje“. Logicky ne každý ale může vyhrávat. Na každou výhru je totiž i poražený. Devils se konečně daří držet svou úspěšnost nad 50%, tým je zdravý a potvrzuje potenciál. A to má ještě v zásobě Lukea Hughese (čtyřka loňského draftu) nebo Šimona Němce (dvojka letošního).

Share on Google+