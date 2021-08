New Jersey hlásí dva podpisy! Do útoku přichází Tatar

Po několika dnech na trhu s volnými hráči si nové angažmá konečně vybral i Slovák Tomáš Tatar, jenž na dva roky podepsal s New Jersey. Devils pak hlásí ještě jeden podpis, a sice prodloužení kontraktu s Jegorem Šarangovičem, který zazářil v uplynulém ročníku.

Tatar podepsal na dva roky s průměrnou roční gáží 4,5 milionu dolarů.

Tom Fitzgerald, generální manažer Devils, si tak může odškrtnout jedno své přání. Minulý týden se totiž nechal slyšet, že by do týmu rád přivedl útočníka do prvních dvou útoků, který má ale zároveň za sebou několik sezon v lize, a může tak pomoci mladým hráčům. Podpis Tomáše Tatara toto přání splňuje bohatě.

625 utkání v NHL, v nich 377 bodů. Slušná statistika, která fanoušky Devils musí naplňovat optimismem. U Ďáblů se může prosadit jako lídr, jenž povede mladé jádro týmu k úspěchu. Dá se očekávat, že bývalý hráč Detroitu či Montrealu bude nastupovat vedle Jacka Hughese či Nico Hischiera.

Podpis na dva roky hlásí také Jegor Šarangovič, ten bude pobírat o něco méně než Tatar. Přesněji se jedná o částku dvou milionů ročně.

Z nenápadného borce se tak pomalu může stát důležitá postava týmu. Rodáka z běloruského Minsku si Devils vybrali až ve čtvrtém kole draftu 2018. Přes mládežnické týmy v Bělorusku, KHL a farmu Devils se nakonec dočkal vysněné NHL.

A nezklamal. Třiadvacetiletý hokejista se ve své nováčkovské sezoně ukázal ve skvělém světle, když v 54 utkáních posbíral hned 30 bodů, čímž se v tabulce bodování nováčků umístil na čtvrté příčce.

Nejen díky svým gólům se stal miláčkem fanoušků New Jersey. Příznivce Devils si získal i svým neustálým úsměvem či oslavami branek.

