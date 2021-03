New Jersey slaví na ledě Philadelphie, Tampa znovu vyzrála na Dallas

New Jersey v noci dokázalo konečně najít recept na Philadelphii a v Pensylvánii vyhrálo po solidním výkonu 4:3, i když Flyers v závěru výrazně přidali a pokoušeli se vyrovnat. V dalším nočním zápase pak Andrej Vasilevskij dovedl Tampu k další výhře, tentokrát na ledě Dallasu.

PHILADELPHIA FLYERS - NEW JERSEY DEVILS

3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Devils našli recept na Flyers

Skvělé úvodní dvě třetiny ze strany Devils nasměrovaly hostující celek k vítězství. Flyers v posledních minutách dotahovali, tříbrankové manko ale smazat nedokázali.

Branky a nahrávky

13. Farabee (Voráček, Provorov), 52. Couturier (Konecny, van Riemsdyk), 59. Couturier (Voráček, van Riemsdyk) – 10. McLeod (Smith, Johnsson), 20. Palmieri (Bratt, Kuokkanen), 30. Šarangovič (Severson, Kuokkanen), 40. Zajac (Smith, Šarangovič).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 57:13

Mackenzie Blackwood (NJD) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (PHI) – 0+2, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:24

Pavel Zacha (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:33



Tři hvězdy utkání

1. Jegor Šarangovič (NJD) - 1+1

2. Travis Zajac (NJD) - 1+1

3. Sean Couturier (PHI) - 2+0

CHICAGO BLACKHAWKS - FLORIDA PANTHERS

3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Těsné vítězství Chicaga

Chicago zvládlo proti Floridě vstup do utkání, zásluhou Dominika Kubalíka se dostalo do vedení, které postupně navýšilo. Panthers druhou půlku zápasu zvládli daleko lépe, na srovnání to ale nestačilo.

Branky a nahrávky

7. Kubalík (Hagel, Murphy), 19. Suter (Zadorov, Kane), 25. Söderberg (Kane, DeBrincat) – 29. Strälman (Acciari, Tippett), 56. Wennberg (Acciari, Huberdeau).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 35 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (CHI) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3%, odchytal 59:32

Chris Driedger (FLA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6%, odchytal 58:24



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:34

David Kämpf (CHI) – 0+0, 0 účast, 0 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:05



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Lankinen (CHI) - 33 zákroků

2. Patrick Kane (CHI) - 0+2

3. Brandon Hagel (CHI) - 0+1

NASHVILLE PREDATORS - DETROIT RED WINGS

2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Čisté konto pro Sarose

Juuse Saros chytá ve skvělé formě a tentokrát to odnesl Detroit. Red Wings podruhé v řadě nedali ani branku a museli sledovat, jak si jejich soupeř připisuje vítězství.

Branky a nahrávky

14. Granlund (Josi, Tolvanen), 31. Olivier (Trenin, Sissons).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0%, odchytal 59:44

Thomas Greiss (DET) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1%, odchytal 56:30



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:36

Filip Zadina (DET) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:56



Tři hvězdy utkání

1. Juuse Saros (NSH) - 31 zákroků

2. Mikael Granlund (NSH) - 1+0

3. Mathieu Olivier (NSH) - 1+0

DALLAS STARS - TAMPA BAY LIGHTNING

1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Tampa znovu nad síly Dallasu

Do branky Tampy se postavil Andrej Vasilevskij a znovu se stal hlavním pilířem vítězství Lightning. Ruský brankář si připsal dvanáctou výhru v řadě, čímž stanovil klubový rekord.

Branky a nahrávky

5. Hintz (Robertson, Pavelski) – 29. Stamkos (Hedman, Palát), 33. Gourde.

Statistické okénko

Střely na bránu: 17 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Chudobin (DAL) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3%, odchytal 58:06

Andrej Vasilevskij (TBL) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:08

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 15:28

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 23:56

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:33

Ondřej Palát (TBL) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:14



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) - 16 zákroků

2. Roope Hintz (DAL) - 1+0

3. Steven Stamkos (TBL) - 1+0

ARIZONA COYOTES - COLORADO AVALANCHE

5:4sn. (2:2, 0:1, 2:1 - 0:0)

Obrat Coyotes dokončen v nájezdech

Překvapivý výsledek se zrodil v Arizoně. Coyotes se nejdříve dostali do dvoubrankového vedení, následně inkasovali čtyři góly v řadě a museli výsledek otáčet. Nakonec ale zvládli proti Coloradu vyrovnat a následně uspěli v samostatných nájezdech.

Branky a nahrávky

2. Chychrun (Crouse, Brassard), 5. Goligoski (Kessel, Larsson), 47. Crouse (Hayden, Goligoski), 49. Kessel (Keller), rozh. náj. Garland – 15. Landeskog (MacKinnon, Makar), 19. Rantanen (MacKinnon, Landeskog), 40. MacKinnon (Girard, Rantanen), 46. Ničuškin (Graves, Girard).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 39 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (ARI) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7%, odchytal 64:42

Jonas Johansson (COL) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 64:26



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Conor Garland (ARI) - 0+0

2. Phil Kessel (ARI) - 1+1

3. Adin Hill (ARI) - 35 zákroků

