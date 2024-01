New Jersey v krizi. Je mi trapně, nechápal po poslední prohře Hischier

Bída New Jersey nekončí. Naopak. Vypadá to, že výhra proti Vegas Golden Knights byla jen výkyvem na jinak trvající nepohodě týmu z Newarku. Devils naposledy prohráli 3:6 v Tampě Bay a kapitán Nico Hischier se pořádně zlobil.

„Zklamání, trochu se stydím a je mi trapně, abych byl upřímný," hlesl. „Prostě jsme byli přehráni, byl to důležitý zápas a oni nás přejeli. To, co jsme předvedli, bylo trapné."

Lightning dominovali zápasu prakticky ve všech kategoriích. Devils přestříleli v rovnovážném počtu hráčů na ledě 42:24, kromě toho dominovali ve většině pokročilých statistik a celá dominance se odrazila i ve skóre.

Zejména třetí třetina byla pro Devils těžká. Všechny tři jejich góly vstřelili v závěrečné části, ale Lightning na každý z nich dokázali rychle odpovědět. V případě tref Ondřeje Paláta a Tylera Toffoliho si Bolts vrátili dvoubrankový náskok během jedné minuty.

Na otázku, proč se Devils v této sezóně nedokážou vyrovnat intenzitě soupeřů, neměl Hischier odpověď.

„Kéž bych na to mohl odpovědět," pokrčil rameny. „Prostě nejsme dost dobří. Musím se trochu uklidnit a přemýšlet o tom. Teď na to nemám odpověď. Na lavičce by to chtělo víc emocí, je to potřeba."

V sobotním střetnutí se utkaly dva týmy v opačném rozpoložení. Lightning vyhráli osm z posledních devíti zápasů, zatímco Devils si z posledních sedmi klání připsali pouze dvě výhry.

Výsledkem je, že New Jersey je nyní na šestém místě Metropolitní divize s bilancí 24-20-3. Devils ztrácejí na postupové místo ve Východní konferenci šest bodů, ačkoli mají dva zápasy k dobru.

Hischier a spol. budou bojovat o play off asi až do konce, nicméně teď mají čas na to, aby si vydechli. Nastává přestávka pro Utkání hvězd, nemohla přijít ve vhodnější moment.

„Doufám, že si všichni přes pauzu odpočinou a zamyslí se nad tím, v jakém týmu vlastně chtějí být a jestli se ten tým má dostat do play off," pokračoval Hischier. "Pokud chceme být týmem pro vyřazovací boje, musíme něco vymyslet. Každý se musí začít dívat do zrcadla."

