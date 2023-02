Newyorské déjà vu. Vrátil se borec, na něhož nezbyly peníze

Rangers dál zbrojí. Všechny tři úkoly, které si před uzávěrkou přestupů generální manažer Chris Drury stanovil, už stihnul splnit. Posila na křídlo do prvních dvou formací? Tarasenko. Spolehlivý bek do třetího páru? Mikkola. A o víkendu přišel i specialista na černou práci Tyler Motte. Už zase.

Vlastně je to velmi zajímavý příběh. A déjà vu z minulé sezony. Právě v minulém ročníku přicházel Motte ve stejné roli jako nyní. Tedy z podprůměrného týmu k favoritovi. Tah se povedl, Rangers si ho nemohli vynachválit.

Příkladná bojovnost, tvrdá hra, extrémní zodpovědnost v obraně a špičková hra v oslabení. Borec, kterého do play off potřebujete. V průběhu angažmá v New Yorku však přišlo zranění, Motteho efekt tedy nebyl takový, jak si na Manhattanu malovali.

Zaujal trenéry, mezi spoluhráči byl oblíbený. Nicméně, musel z kola ven. Končila mu smlouva a na novou prostě Rangers neměli dostatek místa pod platovým stropem.

Motte nakonec zamířil do Ottawy, kde ale strávil jen pár měsíců. O víkendu si totiž sbalil kufry a zamířil opět do Big Apple.

Rangers totiž potřebovali někoho do čtvrtého útoku a nechtěli vymýšlet žádné experimenty. Proto přišla známá tvář. Do Ottawy putovalo sedmé kolo draftu a útočník Julien Gauthier, jenž se v nabitém útoku Jezdců dlouhodobě nedokázal prosadit.

Motte by měl naskočit do sestavy hned, v noci na úterý se Rangers utkají s Winnipegem.

Pokud půjde vše podle plánu, měl by Motte pomoci k dlouhému průchodu play off. A pak? Asi se zopakuje kolotoč z loňska. Rangers mají letní priority jinde, jmenovitě v Chytilovi, Millerovi či Lafrenierovi.

Tím pádem přijde další loučení. A kdo ví, třeba si za rok přečtete článek o tom, že Motte míří do New Yorku. Už potřetí.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+