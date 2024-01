Newyorské loučení? Rangers jsou prý ochotni vzdát se Kakka

Od začátku to nešlo a v podstatě ani v jedné fázi zámořské kariéry to nevypadalo, že by se měly výkony Kaapa Kakka změnit. New York Rangers čekali většinu první poloviny sezony na návrat Fina do sestavy poté, co útočník utrpěl zranění v dolní části těla. Kakko je už zdravý. Paradoxně se ale možná chystá jeho odchod.

Podle Darrena Dregera z TSN je to opravdu tak – nyní, když je Kakko zdravý, se jeho působení v New Yorku možná chýlí ke konci.

V pořadu Insider Trading Dreger řekl: „Několik zdrojů uvedlo, že generální manažer Rangers Chris Drury přijímá nabídky a baví se o Kakkovi.“

Zdá se, že Rangers dvaadvacetiletého hráče před uzávěrkou přestupů, která se uskuteční 8. března, aktivně neprodávají. Blueshirts by však mohli být otevřeni výměně Kakka v rámci velkého obchodu, který by mohl přivést pravé křídlo nebo centra do prvních útoků, případně obojí.

„Kaapo Kakko je možná aktivum, které Chris Drury zvažuje použít jako návnadu na výměnu,“ potvrdil Dreger. „Rangers mají prostor pod platovým stropem a hráč jako Kakko by mohl pomoci získat významnou posilu.“

Rangers získali prostor pod platovým stropem ve výši 4,4375 milionu dolarů, jelikož Filip Chytil byl v neděli zařazen listinu dlouhodobě zraněných. Kvůli známým okolnostem je do konce sezony mimo.

A co Kakko? Ten vynechal 21 zápasů po zranění na konci listopadu. Před dvěma týdny se vrátil a hrál na pravém křídle v první lajně, od té doby však poskakoval v sestavě, ačkoli v osmi zápasech vstřelil tři góly.

Ve své páté sezoně od doby, kdy byl vybrán jako dvojka draftu 2019, Kakko zatím nenaplnil velká očekávání, která se do něj vkládala. Více než 10 gólů vstřelil jednou v kariéře. Zdálo se, že se jeho kariéra v NHL obrací k lepšímu, když v minulém ročníku nastřílel 18 gólů a zaznamenal 40 bodů, přičemž odehrál všech 82 zápasů.

