Nezastavitelný Detroit. Od trenérské změny patří k nejlepším v lize

Detroit Red Wings procházejí proměnou, kterou by na začátku sezony čekal jen málokdo. Od chvíle, kdy se k týmu připojil nový trenér Todd McLellan, se jejich výkony otočily o 180 stupňů.

Ještě na konci prosince to vypadalo, že Red Wings budou znovu paběrkovat na dně tabulky. Teď? Jsou jedním z nejlepších týmů ligy. Od příchodu McLellana mají bilanci 15-3-1, což je nejlepší procentuální úspěšnost bodů v celé NHL.

Výsledkem je posun do boje o play off. Detroit se vyšvihl do pozice druhé divoké karty ve Východní konferenci a bodově už se dotáhl na Tampu Bay a Ottawu. Hráči si uvědomují, v jaké jsou situaci. „Nevím, jestli jsme s tím někdo počítal, ale dostali jsme se do skvělé pozice,“ přiznal Patrick Kane po výhře 5:4 nad Seattlem.

Vše nasvědčuje tomu, že zlom přišel hned v prvních dnech McLellanova působení. V tréninku si nebral servítky a jasně hráčům naznačil, že se musí vrátit k základům. „Hrajte hokej, sakra!“ křičel při jednom z úvodních tréninků. Vlastně použil peprnější slovíčko.

A právě to Red Wings chybělo – agresivita, energie a schopnost využít své přednosti. McLellan změnil týmovou mentalitu, dal větší prostor mladým hráčům a znovu nastartoval jejich sebevědomí. Výsledek? Detroit najednou působí uvolněněji, hraje odvážněji a místo neustálého couvání soupeře přehrává.

„Myslím, že jsme hodně blízko tomu, abychom si vytvořili pevnou identitu,“ řekl kouč. „Máme rychlost, hrajeme v tempu a zároveň si uvědomujeme, že musíme i bránit. Tímhle způsobem přicházejí výhry.“

Statistiky jeho slova potvrzují. Red Wings od jeho příchodu nejenže začali více útočit, ale zároveň snížili počet střel soupeřů a zlepšili defenzivu. A co speciální týmy? Přesilovka je druhá nejlepší v lize, naopak oslabení sice stále není ideální, ale už se neřadí mezi nejhorší.

Nejvíce se však změna podepsala na individuálních výkonech. Lucas Raymond a Dylan Larkin, dvě hlavní hvězdy týmu, výrazně zlepšili produktivitu i celkovou efektivitu na ledě. „Todd do naší hry přinesl změny, které nám vyhovují,“ pochvaluje si Raymond.

Kromě elitních hráčů ale rostou i mladé naděje. McLellan dal prostor Jonatanu Berggrenovi, Albertu Johanssonovi či Marcu Kasperovi, a ti se odvděčují skvělými výkony.

Detroit má před sebou ještě dlouhou cestu, ale po letech tápání je vidět jasný posun. Teď je čeká klíčový duel proti Tampě Bay a poté krátká pauza kvůli turnaji 4 Nations Face-Off. Po návratu už půjde do tuhého – Red Wings čeká závěrečná část sezony, ve které budou bojovat o návrat do play off poprvé od roku 2016.

Loni podobně skvěle rozehranou sezonu ztratili kvůli sérii sedmi porážek. Letos si dávají pozor, aby se to neopakovalo. „To, jak loni sezona skončila, i jak jsme se letos na začátku trápili, nás teď nutí být ještě odhodlanější,“ říká Raymond.

Jestli si Red Wings udrží aktuální formu, mohou být černým koněm vyřazovacích bojů. Teď už není pochyb – tenhle tým znovu hraje jako vážný kandidát na play off.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+