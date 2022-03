Nezastavitelný Matthews opět třikrát udeřil. Nejlepší hráč v lize, říká o něm spoluhráč

Toronto se v zápase proti Seattlu pořádně nadřelo, přestože krátce před polovinou řádné hrací doby vedlo nad outsiderem 3:1. Pak však Kraken překlopili duel na svou stranu, nicméně znovu se do hry vložil nejlepší střelec soutěže Auston Matthews. Čtyřiadvacetiletý forvard vstřelil svůj třetí hattrick v ročníku.

Celkově má Matthews na svém kontě už 43 branek. O pět tref kraluje před Chrisem Kreiderem z Rangers a edmontonským Leonem Draisaitlem. „Je výborný jak v defenzívě, tak hlavně v ofenzívě. Neuvěřitelně všestranný hokejista,“ chválí Matthewse spoluhráč Michael Bunting.

„Z mého pohledu to je nejlepší hráč v lize. Někdo by mohl říct, že jsem v tomto zaujatý, ale podle mě to tak je,“ dodává.

Hvězdný útočník se poprvé prosadil už ve 4. minutě, kdy z levého kruhu dokázal prostřelit brankáře Grubauera. V průběhu další fáze střetnutí se Kraken dostali do vedení, ale na 4:4 srovnával znovu Matthews, jenž vytáhl precizní bekhendový blafák. V úplném závěru pečetil výhru 6:4 gólem do prázdné klece. Jednička draftu 2016 vsítila svůj šestý hattrick v NHL.

„Na každý zápas se pečlivě soustředím. Musím udělat, co je v mých silách, abych pomohl týmu. Ale samozřejmě je příjemné střílet branky a sbírat body,“ pověděl Matthews novinářům.

Trápilo jej, že jeho tým celkem snadno přišel o dvoubrankový náskok. V Torontu moc dobře ví, že podobná zaváhání by se v play-off nemusela vyplatit. „Je třeba, abychom byli během šedesáti minut důslednější. Zvlášť druhá třetina z naší strany úplně povedená nebyla,“ připomíná.

Po boku Matthewse a Buntinga se na křídle první formace znovu představil Mitchell Marner, který se díky 62 kanadským bodům drží na šestnácté pozici produktivity soutěže. „Nechtěli jsme se vedení vzdát, ale bohužel se to nepodařilo. Pak jsme ale předvedli výborných posledních deset minut, díky kterým jsme brali vítězství my. Situaci jsme si zkomplikovali, naštěstí jsme to zvládli,“ oddechl si Marner.

Torontu momentálně patří čtvrtá příčka Východní konference. Postup do play-off už je jen formalita. Teď půjde o to, aby se kanadský celek co nejlépe připravil na rozhodující část sezony. Z posledních tří zápasů získal 4 body, nicméně v nich inkasoval hned 14 branek, což kouči Keefeovi rozhodně radost nedělá.

Další boj čeká Maple Leafs v pátek nad ránem proti Arizoně. Dokáže nezastavitelný Matthews opět skórovat?

