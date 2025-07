NHL a olympiáda, dva cíle maskovaného Francouze. Chce napodobit Hueta

Vzpomínáte na Cristobala Hueta? Vítěze Stanley Cupu s chicagskými Blackhawks, který kdysi okouzlil brankářským kumštem, náturou a samozřejmě i původem Montreal a stal se miláčkem tuze náročných fanoušků Canadiens? Antoine Keller sní o tom, že se stane jeho nástupcem. Že jednou bude druhým francouzským gólmanem v NHL. Pojítka s Huetem tu jsou.

Ti dva se dobře znají, letos byl Huet Kellerovým brankářským koučem v Lausanne.

Spojují je i začátky kariér.

Podobně jako Huet, kterému se říkalo Létající Francouz, může Keller snít o NHL díky přesunu do Švýcarska. Už v útlém věku se vydal do o poznání „hokejovější” země. Za větší kvalitou, konkurencí. výkonnostním růstem.

A také jemu by se mohlo poštěstit, že oblékne dres Capitals (Huet krátce kryl záda Alexi Ovečkinovi a spol. v roce 2008).

Právě klub z hlavního města USA dijonského rodáka před dvěma lety draftoval.

V sedmém kole, mezi posledními. Nelehká startovní pozice? Jistě, ale třeba oficiální ligový server NHL.com to glosuje slovy: „Má zkrátka před sebou nějakou tu práci, aby se do NHL dostal.”

Žádné odepisování, naděje je vždycky.

Obzvlášť když má Keller už v příští sezoně chytat v AHL, podepsal roční smlouvu s washingtonskou farmou Hershey Bears. To už je jen pouhé patro od elitní soutěže.

Ostatně Huet byl též tažen v sedmé rundě a to dokonce ještě o pár míst později.

Blíže má každopádně Keller ke splnění snu o olympijských hrách. Proč? Už letos si zachytal na světovém šampionátu, kde se opět sešel s Huetem, asistentem hlavního trenéra Yoricka Treilleho.

Co o dvacetiletém čahounovi říká?

“Nechci mluvit za Yoricka, ale podle mě tu je velmi, velmi dobrá šance, že Antoine na olympiádu pojede. Obecně se snažíme obouchat mladé kluky. Dali jsme jim prostor na mistrovství světa, učí se díky odehraným zápasům, ale i pouhým sledováním hry,” míní Huet.

Cíl?

Vytvořit kvalitní kádr pro blízkou budoucnost, kdy země galského kohouta hostí MS (2028) i olympiádu (2030).

Brankářem budoucnosti má být právě Keller, který si na nedávném mistrovství světa zachytal hned čtyřikrát (a třeba proti Finům zaválel, když byl hlavním důvodem, proč si repre sáhla na bodový zisk).

Pochvaloval si, že mohl čelit esům z NHL, jako třeba Miku Zibanejadovi. Pod pěti kruhy v Itálii by měl za půl roku doplnit Juliana Juncu a Quentina Papillona.

“Pro každého hokejistu je snem si na olympijských hrách zahrát. Není to moje hlavní meta, ale udělám vše pro to, abych se do týmu dostal a byl v co nejlepší formě,” hlásí.

Cítí, že na velké mezinárodní turnaje má blíž než do NHL. Pro tu musí udělat ještě víc a mít i kus štěstí. Ale je odhodlaný makat.

Huet na něm oceňuje, jak si poradil v této sezoně mezi profíky ve švýcarské NLA. „Je to náročná liga, kde je velká konkurence. Bylo pěkné vidět, jak se úrovni postupně přizpůsobil a jak se ve všech ohledech posouval. Technicky i psychicky.”

Na Kellera teď čeká setkání se zámořským profihokejem.

S podpisem s farmou Caps prý vůbec neváhal. Bere to jako ohromnou příležitost. A Huet zase do něj vkládá obdobně velkou naději, že Francie opět bude mít rozdílového brankáře.

Nechme se překvapit…

