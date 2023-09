NHL bude dobývat nové trhy. Po Austrálii chce okusit další exotiku

Výlety po Evropě dávaly hokejový smysl. Fanoušci na starém kontinentu mají hokej v oblibě. Letos na podzim se však po Číně dostane NHL do další hokejově exotické destinace. A nebude to naposledy. Podle zástupce komisaře NHL Billa Dalyho již nyní liga zvažuje další místa po celém světě, která by mohla hostit nejlepší hokejové zápasy.

Budou to Los Angeles Kings a Arizona Coyotes, kdo se vydají do australského Melbourne na předsezonní zápasy. Hrát se bude v Rod Laver Areně, kde se koná tenisový turnaj Australian Open.

Daly uvedl, že NHL již zaznamenala silnou reakci fanoušků v Austrálii a že očekávají dva vyprodané zápasy.

"S každým rozhodnutím, které učiníme, abychom přivezli týmy nebo zápasy, se snažíte budovat fandovství,“ řekl Daly. "Myslíme si, že Austrálie představuje příležitost, jak toho dosáhnout. Australané na nás doléhají už asi 10-15 let a snaží se nás přimět, abychom tam přivezli zápasy. Je to významné rozhodnutí, protože je to daleko a je to drahé. To jsou všechno výzvy, které jsme řešili a překonali, abychom mohli tyto zápasy naplánovat."

Kromě toho se bude letos hrát opět i v Evropě. Od roku 2007 hraje NHL zápasy základní části ve Švédsku (Stockholm, Göteborg), České republice (Praha), Finsku (Helsinky, Tampere) či Německu (Berlín).

Letos to bude opravdu velká akce, jelikož do Evropy zamíří čtyři týmy (Minnesota Wild, Toronto Maple Leafs, Ottawa Senators a Detroit Red Wings) najednou. Bude to vůbec poprvé.

"Byly doby, kdy všechny zápasy, které jsme hráli v zámoří, byly exhibice nebo předsezónní zápasy," řekl Daly. "Tento model se vyvíjel s tím, jak jsme rostli a jak rostla naše popularita, a myslím, že tomu tak bude i nadále. Časem uvidíte, že budeme pořádat zápasy i na dalších evropských trzích. Myslím, že musíme být pohotoví, musíme přizpůsobovat strategie poptávce a pokračovat v růstu našeho majetku."

A co dál? Vypadá to, že po úspěchu v Austrálii se liga chystá na další exotická místa. Pochopitelně však zatím není konkrétní.

"Nebudu předhazovat žádná jména zemí, ale jsou další místa, kde jsme ještě hokej neukázali, a která podle nás představují jedinečné příležitosti," dodal Daly. "Jako každé obchodní rozhodnutí, které děláme, se jako liga snažíme být kreativní."

